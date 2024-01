Uplynulý víkend patřil hokejbalovým reprezentačním kempům mládeže, kterých se odehrálo hned několik, navíc s hojnou účastí berounských Keltů a Fretek. V Mostě se sešli hráči výběrů U16 a U18, v Plzni ženy a chlapci U14, v Dobřanech zase dívky U16.

Soustředění nejlepších českých hokejbalistek v Dobřanech: Josefína Mezei, Karolína Němcová, Kateřina Škorpilová, Sára Makovská, Eliška Hloušková, Eliška Vondráková a Adriana Rezková. | Foto: Kelti 2008

V klučičím týmu do 16 let se představili Kelti Jiří Šlechta, David Černý, Martin Hasal, Jaroslav Smejkal a Dominik Mašek, v celku U18 pak Jakub Havel, Ondřej Koudela a Ondřej Černý.

V Plzni, v hale Na Košutce, se sešla reprezentace žen, kde měly Fretky z Berouna zastoupení - Natalii Pangerlovou s Nikolou Šlemarovou.

Na kempu U14 pak reprezentovali Beroun Robert Mathauser, Dominik Šlemar, Jiří Pachner, Max Urban, Adam Leipert, Šimon Lhotka a Matěj Trejbal. Pořádná ekipa!

A podobné to bylo v Dobřanech, kam se vydalo hned sedm Fretek do 16 let, jmenovitě Josefína Mezei, Karolína Němcová, Kateřina Škorpilová, Sára Makovská, Eliška Hloušková, Eliška Vondráková a Adriana Rezková.

A na závěr ještě trochu návratu do Silvestra, Keltí kamery totiž zachytily v minulém roce hned několik legračně pokažených rozhovorů, které složili do zábavného videa na kanále youtube.com. Určitě se koukněte.

Zdroj: Youtube