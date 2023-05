A-týmu se povedlo natáhnout vítěznou šňůru už na čtyři zápasy a v tabulce se posunul na páté místo. Junioři budou muset o přímý postup do čtvrtfinále play off ještě zabojovat na Kladně, když nezvládli zápasy s Heřmanovým Městcem a Ústím nad Labem a dorostenci jsou i nadále téměř bezchybní a poslední prohra je stará už půl roku.

Kelti 2008 právě dali branku. | Foto: Kelti 2008

Áčko na vítězné vlně

Jelikož Nové Strašecí ve svém ligovém utkání zaváhalo, měl A-tým šanci zajistit si play-off už v zápase s Ještěry z Ústí nad Labem. Utkání se ale vůbec nevyvíjelo podle představ Berounských a zvrhlo se v dramatickou třináctigólovou přestřelku. Tu naštěstí ale Kelti zvládli, vyhráli 8:5 a zajistili si postupové místo do předkola play off. Týmová kasa navíc ocenila dva hattricky, o které se postarali Jakub Kovárník a kapitán Jiří Hrabár.

Další neděli se Modrobílí vydali do Ústí nad Labem, kde narazili na druhý místní prvoligový celek, kterým je třetí Vlčí smečka. Na severu Čech nezačali Kelti vůbec dobře a po první třetině prohrávali. Ve zbytku zápasu ale ukázali psychickou odolnost, nepříznivý stav otočili a dokráčeli si za třemi body po vítězství 4:2. Tyto cenné body jim navíc mohou pomoct v tabulkovém posunu. Pokud by totiž Kelti v posledním utkání základní části ovládli středočeské derby proti Novému Strašecí a českobudějovický Pedagog podlehl Suchdolu, výběr Berouna by se posunul na čtvrtou příčku a zajistil si tak papírově slabšího soupeře do předkola.

Juniorská liga se chýlí do napínavého finiše

Konec nadstavby se pomalu blíží a důležitý je tak každý bod. Do Berouna zavítali na začátku dubna Ježci z Heřmanova Městce, kteří jsou zatím bezkonkurenčně na špičce tabulky. V prvních dvou třetinách byli Kelti horším týmem, chyběl jim pohyb i důraz. Ve třetí třetině přišlo znatelné zlepšení, které však na body nestačilo. Ježci si zkušeně pohlídali závěr a Kelti s nimi prohráli 2:5.

Šanci odčinit toto zaváhání měli o týden později v Hradci Králové, kam vyrazili v lehce okleštěné sestavě. Po dobrém úvodu Kelti ztratili tempo a začali prohrávat osobní souboje, čehož soupeř využil naplno a šel dokonce do vedení. Berounští ale mají v sestavě momentálně nejlepšího střelce Extraligy juniorů Lukáše Horela, který odmítl prohru a pěti góly otočil utkání. K němu se přidal se dvěma trefami i Vojtěch Šlechta a junioři tak nakonec porazili Hradec přesvědčivým výsledkem 7:3.

Víkendové dvojutkání zakončili následně půdě Elby z Ústí nad Labem. Zvláštní zápas rozehráli Kelti výborně, když se v předbrankovém prostoru v přesilovce prosadil Honza Havel, pro nějž to byla první branka v Extralize juniorů a zároveň trefa po dlouhých třech a půl letech. Poté ovšem Kelti polevili, navíc rozdmýchané emoce negativně ovlivnili jejich koncentraci a třikrát inkasovali v oslabení. I když se výkon poté opět zlepšil, vyrovnat už Kelti nedokázali, a s Elbou opět prohráli, tentokrát 2:4.

Úspěšný výlet dorostenců do Blatné

Za druhým dubnovým zápasem vyrazili dorostenci brzy ráno do Blatné. Kelti předvedli kvalitní výkon a činili se především v útoku, když se jim podařilo vstřelit hned jedenáct branek. Hattrick si připsal Vojtěch Šlechta, ale na gólovou listinu se dostali i netradiční střelci jako Vojtěch Macák nebo Matěj Kolman. Na Koudelu v brance šlo jen osm střel, přičemž všechny bez problému zneškodnil, a tak na konci utkání svítilo na výsledkové tabuli skóre 11:0.

Matěj Taufer