Po zimní pauze se už opět roztočila sezóna většině kategoriím, a to včetně těch nejstarších. A-tým berounských Keltů stále bojuje o postup do play-off, a tak je pro něj důležitý každý bod. Junioři odehráli hned čtyři zápasy a v nadstavbové tabulce zatím drží druhé místo, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále. Dařilo se i dorostencům, kteří se výhrou nad Třemošnou dokonce vyhoupli na průběžné třetí místo v divizi Západ.

Týmy Suchdola nad Lužnicí a Berouna se složily na podporu Mirečka, malého autisty. | Foto: Martin Halíř

Domácí black-out, poté podpora Mirečka

A-tým se po dlouhých třech měsících opět představil před domácím publikem, když na hřišti v Hlinkách přivítal České Budějovice. Kelti se brzy dostali do vedení zásluhou Horela, který hned zkraje druhého dějství skóroval podruhé. Na obdržené góly však hosté pokaždé dokázali zareagovat, a tak bylo skóre až do 21. minuty vyrovnané. Změnil to až Váca, který poslal do vedení znovu domácí po pěkné kombinaci s Urbanem. Stav 3:2 platil ještě sedm minut před koncem a Kelti udržovali velké naděje na body proti čtvrtému celku tabulky. Pak ovšem přišel závěr jako z noční můry v podobě pěti inkasovaných branek - 3:7.

Skvělou příležitost na nápravu měli Kelti hned následující víkend, kdy je čekal výjezd ke dvojutkání se Suchdolem nad Lužnicí, tedy dalším týmem z horní čtyřky. Začněme od konce, protože po druhém duelu ozdobila střet jedna mimosportovní událost, když oba týmy podpořily místního malého chlapce Mirečka, jenž odmala trpí autismem. Přispěli kluci z Keltů, ze Suchdola, rozhodčí i fanoušci a celkem se vybralo 47 tisíc korun - velký respekt všem!

Do zápasů samotných šli Kelti V trochu kombinované sestavě doplněné o juniory. V prvním zápase šli brzy do vedení, avšak podobně jako s Pedagogem soupeři brzy srovnali. Na další trefu se muselo čekat až do druhé třetiny, kdy přesilovou situaci využil Maršoun a poslal modrobílé znovu do vedení. Ani to jim ale nevydrželo a do závěrečné patnáctiminutovky se opět vstupovalo za stavu 2:2.

Vyrovnanou bitvu nakonec rozhodla až třetí třetina, ve které Kelti zužitkovali další početní výhodu, ubránili těsné vedení a zvítězili 3:2. Rozhodující trefa patří členovi širšího ádru reprezentace Jiřímu Hrabárovi, který zároveň oslavil třístý zápas za Kelty.

Na sobotní výkon se jim však nepodařilo navázat a byl to soupeř, kdo v druhém utkání diktoval tempo hry. Suchdol přehrával Berounské téměř ve všech směrech a postupně si vybudoval pohodlné vedení 3:0. Ve třetí třetině se ještě Kelti dokázali vzepřít k útočnému tlaku, který podpořili snížením na rozdíl dvou branek, ale Suchdol si náskok pohlídal, navíc přidal další trefu a vyhrál 4:1.

Áčko se tak momentálně v tabulce nachází na šesté pozici, která jako poslední zajišťuje postup do předkola play-off. Na paty mu ale šlape Nové Strašecí, které za ním zaostává pouze o bod, a navíc má jeden zápas k dobru.

Dvě prohry a dvě výhry, junioři rozehráli nadstavbu

Na začátek nadstavby vyjeli junioři na nejdelší výjezd této sezóny, symbolicky do Třince, kde vloni skončila jejich cesta vyřazovací fází ve třetím utkání čtvrtfinále. Po dlouhé cestě začali velmi aktivně a soupeře jasně přehrávali. To jim ale nebylo moc platné, jelikož, oproti soupeři, selhávali v koncovce – z 29 střel proměnili jedinou, a to navíc při vlastním oslabení z hole nejlepšího střelce základní části Horela. Naopak soupeř z celkových 12 pokusů vykřesal branky dvě a na domácí ploše v zápasech proti Keltům zůstává neporažen.

Po nevydařeném výjezdu do Třince zavítali do Heřmanova Městce, tedy na hřiště dalšího téměř neznámého soupeře z východní divize. Modrobílí v úvodu zaspali a domácí šli do vedení. Po zbytek zápasu už tahali Berounští za kratší konec, a navíc se opakovala nemohoucnost v koncovce a nedostatečný důraz v obraně. Zlepšená hra od druhé třetiny tak přišla vniveč a Kelti prohráli s Ježky z Heřmanova Městce 1:4.

Po dvou prohrách chtěli junioři konečně vyhrát a dostali příležitost v prvním jarním domácím zápase s Hradcem Králové, se kterým taktéž mnoho zkušeností nemají. Berounští se dostali do dvoubrankového vedení hned v první třetině. Toho se už nepustili do konce zápasu, i když občasný výmol se na cestě za třemi body ještě objevil. Nakonec ale dokázali Hradec porazit celkem jasným výsledkem 5:2 a zapsali tak první jarní body do nadstavbové tabulky.

První výhru následně potvrdili hned v dalším domácím zápase proti Kladnu. Začátek nemohl být lepší, když Kelty poslal do vedení Horel, který už během úvodních 15 minut stihl zkompletovat hattrick a s celkovými sedmi zásahy opět vede statistiku střelců. Berounští nepolevili, pracovitě navyšovali vedení a po druhé třetině vedli už 7:1, což čekal málokdo. V závěru ovšem trochu usnuli na vavřínech a začali chybovat v obraně, díky čemuž soupeř korigoval skóre na konečných 9:4. To bylo však jedinou kaňkou na jinak perfektním výkonu, který juniory vystřelil na průběžné druhé místo.

Dorostenci si smlsnuli na Třemošné

Jako úplně poslední zahájili soutěžním utkání dorostenci, kteří doma přivítali poslední celek západní divize z Třemošné. Kelti byli po zimní pauze při chuti a hostujícího brankáře zasypávali spoustou střel, ze kterých často těžili branky. Naopak Třemošné dovolili pouze sedm střeleckých pokusů, o které se ale bez větších problémů postaral domácí brankář Hrachovina. Na rozjezd dorostenecké Extraligy tak přidali povinnou tříbodovou výhru 7:0 a nyní se soustředí na utkání s Kladnem, které bude o poznání těžší výzvou.

Matěj Taufer