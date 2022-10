A byli to právě junioři, kdo oficiálně na hřišti v Hlinkách zahájil o prvním zářijovém víkendu nový hokejbalový ročník. Nutno podotknout, že úspěšně – v prvním utkání nezaváhali a soupeře z Rakovníka jasně přehráli 7:2. Na tuto výhru však nenavázali a v obou dalších duelech nebodovali. To ale napravili v posledních zápasech měsíce, kdy si poradili s Kovem a překvapivě udolali i loňského mistra z Hostivaře, čímž se posunuli na třetí místo tabulky.

Současně s nimi si v Kladně střelnici otevřel mužský B-tým, který domácí Deltu počastoval 13 brankami. Zároveň to byl jeho poslední zápas v měsíci – utkání s Beer Stars se odložilo a kročehlavský Falcon o týden později dokonce kontumoval.

Na rezervu o den později navázal i A-tým, nad kterým se vznášela řada otazníků. Po čtyřleté pauze, kdy působil ve třetí nejvyšší soutěži (2. lize), se opět zapojil do 1. ligy, tedy předstupně hokejbalové Extraligy. Navíc nemalou část týmu tvoří mladíci z kategorie dorostu a juniorky, pro které často jde o první seznámení se seniorským hokejbalem. A i přestože nebyl výkon v úvodním duelu špatný, tým trenéra Romana Nováka na první body do ligové tabulky stále čeká.

Krajská liga: Kutná Hora ztratila první bod, Slaný poprvé slavilo

Nejdřív těsně padl s hráči Českých Budějovic 2:3 a následně nestačil na Datly z Blatné ani na zálohu extraligové Plzně. Nelichotivou bilanci však alespoň částečně korigoval na konci měsíce v prvním kole Českého poháru, kterého se účastní týmy napříč ligami a funguje podobně jako například anglický FA Cup. Tam Kelti porazili Plzeň C 6:3 a postoupili do kola druhého.

Sezonních premiér se dočkaly i další týmy. Rozkolísaný poměr výher a proher zaznamenaly oba celky starších žáků. Áčko začalo kanonádou proti Tygrům z Mladé Boleslavi, které rozstřílel 12:0, z čehož se hned o osm tref postaral kapitán David Černý. Pak ale smolně prohrálo s pražským Rebelem 0:1 a chuť si nespravilo ani proti Chomutovu, se kterým si nepohlídalo poslední patnáctiminutovku a zápas skončil 1:3 z pohledu Keltů. I béčkaři začali skvěle – bez větších problémů si poradili s Hostivaří a další sobotu i s výběrem Chomutova. Druhá polovina září pro ně už ale výsledkově příznivá nebyla. Na domácí ploše nedokázali v osekané sestavě přehrát KERT Park, se kterým, i přestože vedli 2:1, padli v konečném součtu vysoko 4:9. Nevedlo se jim ani v Kladně, kde si taktéž připsali prohru.

Podobně na tom byli i dorostenci, kteří nejdřív Třemošné udělili lekci z ofenzivy, když z 51 střel proměnili v branku 12 a přitom ani jednou neinkasovali, ale poté sami dostali za vyučenou, a to konkrétně od soupeřů z Prachatic. Kelti měli k dispozici šest početních výhod, a navíc byli dvakrát pilnější ve střelbě než Prachatičtí, i tak ale před domácím publikem prohráli 1:2, a to poté, co dvakrát inkasovali při vlastní přesilovce.

V Den české státnosti se na hřišti představily i ženy, které zde uvítaly dva nové účastníky Ligy žen – celek Panthers Kadaň a Sršně ze Svitav. Omlazený tým se čtyřmi debutantkami i přes srdnaté výkony však oba své duely prohrál. Jediným stoprocentním týmem Keltů tak zůstávají mladší žáci, kteří na prvním turnaji přeboru vybojovali tři body jak proti Kladnu po výhře 3:2, tak v utkání s Mostem.

Kateřina Hrubá

