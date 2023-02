Pro národní tým šlo o další zápasovou přípravu na mistrovství světa, které se letos v létě odehraje v Liberci. Třeba u brankáře Ondřeje Koudely zdaleka nebylo jasné, zda se dá včas do pořádku po nepříjemném podzimním zranění kotníku, ale naštěstí se vše rychle zhojilo a Ondřej ve Svitavách přispěl k triumfu svého mužstva.

Dařilo se ale i ostatním klukům, kteří budou s Kelty bojovat na jaře o co nejvyšší příčky, vždyť v základní části extraligy juniorů byli lepší pouze mladíci z Ústí nad Labem. "V nadstavbě bude naším cílem posbírat co nejvíce bodů a být ve správném rozpoložení pro play off. Ve vyřazovacích bojích ze sebe vydáme maximum a pokusíme se dojít až na vrchol," slíbil v rozhovoru pro hokejbal.cz nejproduktivnější hráč mužstva Lukáš Horel, který ve 14 zápasech zapsal 28 bodů!

Mimochodem jeho táta Marek, jehož na Berounsku znají příznivci zejména jako skvělého fotbalového kanonýra, hrával kdysi také hokejbal. A jak! Má i bronz z mistrovství světa dospělých, naváže na něj jeho synek a další šikovní Kelti? Tým mají aktuálně opravdu parádní.