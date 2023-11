Listopad začali hlavní keltské kategorie velmi dobře. A-tým dokázal nahodit spadlý řetěz a doufá ve vítězný závěr podzimní části. Junioři stále nezastavují a jejich forma graduje. Dorostenci sice zaváhali v Budějovicích, ale následně to hned odčinili tím nejlepším možným způsobem proti Blatné.

Matěj Taufer (v popředí), za ním stojí kapitán Keltů Jiří Hrabár. Oba byli v posledním zápase proti Brnu čtyřbodoví - Taufer 2+2, Hrabár 0+4. | Foto: Kelti 2008

Konec temných chvil?

Áčko začalo listopad druhým kolem Českého poháru proti extraligovému Kert Parku. S ním však po úctyhodném bitvě nakonec padl, a to v nájezdech, kde se ukázala šikovnost, a především zkušenost soupeřů v plné síle. A ani v lize nezažívali muži Berouna během konce října úspěšné období a potvrdilo se to i v zápase s Blatnou. Chtěli hrát aktivně, to se ale ukázalo jako voda na mlýn pro rychlé protiútoky Blatné, která si brzy vypracovala vysoké vedení. Poté si už domácí počínali velmi zkušeně a hráli to, co potřebovali. Berounským se nedařilo téměř nic a jejich gólové šance by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Doposud nejvyšší prohra sezony 1:7 tak prodloužila bodové sucho na pět utkání.

Do domácího zápasu s Brnem proto šel A-tým jasným cílem ho konečně ukončit. To se povedlo hlavně díky povedené druhé třetině, ve které rozvlnili síť hned čtyřikrát, když trestali otevřenou obranu Buldoků. Ve třetím dějství navíc ještě přidali tři góly, přičemž hattrick zkompletoval kapitán juniorky Horel. Vítězství 7:1 vlilo Berounským do žil čerstvou krev před posledním zápasem podzimu v Českých Budějovicích.

Dvě venkovní výhry a první místo!

Měsíc juniorka odšpuntovala výjezdem na Kladno, kde se jako obvykle očekával pikantní duel, což se potvrdilo. Zápas byl dlouho dobu vyrovnaný a doprovázela ho i řada vyloučení a menších potyček. Rozuzlení přinesla až závěrečná pětiminutovka, v níž nejdřív Kelty do vedení poslal Šlechta a následně o 24 vteřin později jeho trefu tvrdil Kurhajec. Rysové se dvoubrankové manko ještě snažili dotáhnout, avšak marně. Junioři si prostor před Kupcovou brankou skvěle pohlídali a domů si odvezli důležité tři body.

A stejně se jim o týden později vedlo i v dalekých Prachaticích, kde šli hned v první třetině do vedení, které už do konce utkání nepustili. Povedená byla především pasáž mezi 16. a 22. minutou, kdy si Kelti vypracovali hned tři branky. Momentálně se tak vyhřívají na čele tabulky a jsou na nejlepší cestě k postupu do lepší skupiny nadstavbové části, která je čeká na jaře.

Hokejbalistky si procvičily nájezdy, na pilno měli i mladší žáci

Povolit a přitáhnout

Kromě áčka se na jih vydali během první listopadové neděle i dorostenci, které čekal duel na půdě Pedagogu a mnozí počítali s jasnou výhrou. Tým z Českých Budějovic ale udělal od předešlé sezony velký pokrok a zaslouženě mu patří čtvrtá pozice v tabulce. Se stejným počtem odehraných zápasů se nachází například i před úřadujícím mistrem z Kladna. Do utkání vstoupili Kelti dobře, jim v osmé minutě vedení zajistil Babka. Poté ovšem upustili od toho, co jim v minulých zápasech přinášelo vítězství a soupeř je svým silovým a atletickým pojetím hry postupně dostával pod silný tlak. Ze zmatku pak pramenily inkasované góly a zápas musel nakonec jít do nájezdů, v nichž se zdařilo více domácím.

Chuť si dorostenci po bolestivé porážce spravili během pátečního večera v předehrávce s Blatnou, která jim vyšla na jedničku. Soupeřům v ní totiž naservírovali šestnáct branek a sami obdrželi jedinou. Bodově utkání vévodil pětibodový (1+4) Mathauser a Hasal, který zaznamenal šest kanadských bodů (3+3).

