Na dost možná dlouho dobu sehráli hokejbalisté Nového Strašecí s berounských Keltů v sobotu poslední utkání. Známí protivníci opět nabídli fajnový hokejbal, v němž lepší formu ukázali bubáci ze Strašecí a dosud vedoucí celek II. ligy porazili po velkém obratu v prostřední části 5:3.

Domácí turnaj o Pohár města Nové Strašecí vyhráli domácí hokejbalisté. Další pořadí: 2. Malé Březno, 3. Plzeň-Litice, 4. Karlovy Vary, 5. Chlumec n/C, 6. Litoměřice | Foto: Jiří Duchoň

Utkání se hrálo za velmi zvláštních podmínek, kdy do areálu nesměli kvůli vládním nařízením diváci. Ti se tak nashromáždili za plotem u atletického areálu, odkud podporovali domácí hráče. "Podpory našich fanoušků si nesmírně vážíme. O to více, že museli stát celou dobu venku mimo areál bez jakéhokoliv zázemí, opravdu klobouk dolů", uvedl po zápase trenér Strašecí Václav Pavlík. Ten měl při skládání sestavy pro sobotní zápas spoustu starostí. Ze hry vypadlo spoustu hráčů včetně zraněného brankáře Dvořáka. Toho zastoupil v brance Jan Čadek a Strašečtí hráli celý zápas na dvě formace. Hostům pro změnu scházel jejich nejlepší hráč Hrabár. Srdcaře, který hraje v Kladně i reprezentaci, nepustila do hry nemoc.