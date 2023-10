Bylo to povedené září pro klub hokejbalových Keltů z Berouna. A tým mužů se po prvním měsíci nové sezóny stále sluní na prvním místě tabulky druhé nejvyšší soutěže, k tomu přidal i postup do druhého kola Českého poháru. Juniorka sice musela ve dvou zápasech po sobě do prodloužení, ale stále nepoznala chuť porážky. Zato dorostenci proplouvají sezónou bez většího problému a soupeřům většinou přidělí větší počet branek.

Jiří Hrabár (v modrém v duelu na Kovu) je zásadní oporou Keltů. Hraje i extraligu nově za Hostivař a je adeptem reprezentačního dresu. | Foto: Kelti 2008

Áčko drží první místo

Áčko odšpuntovalo druhou půlku září zápasem s Ježky z Heřmanova Městce, a přestože to tak podle skóre může vypadat, duel to pro Kelty nebyl vůbec jednoduchý. V první třetině se dostali relativně rychle do vedení 2:0, soupeři ale dokázali ještě před první přestávkou vstřelit kontaktní branku. Příjemný náskok si ale A-tým vypracoval hned zkraje druhé patnáctiminutovky, kdy nejdřív ve vlastním oslabení skóroval Taufer a o minutu a půl později podruhé v zápase využil přesilovou situaci Maršoun.

V poslední třetině se Ježci ještě snažili o zápasový comeback, to by však Keltům nesměli nabídnout další přesilovky. Závěrečný nápor Heřmanova Městce nakonec berounská obrana s pomocí brankáře Günthera ustála a modrobílí tak v konečném součtu zvítězili 7:3.

Bubákům vyschl střelecký prach, Kelti tak přes řadu chyb pohodově vyhráli

O týden později vyjel keltský A-tým na Palmovku v omlazené sestavě, kde je čekal souboj s Kovem, aktuálně osmým týmem tabulky. Úvodní třetina se mu však těžce nepovedla a jen díky Koudelovi v brance byl stav pouze 1:2. Do druhé třetiny vstoupili Kelti s nadějí zápas otočit, následné čtyři branky soupeře je ovšem brzy zchladily a hrozil jim debakl.

V posledních pěti minutách druhého dějství ale na hřišti nastal zlom. Berounští během nich dokázali čtyřikrát skórovat a dostat se tak na dostřel jediného gólu. Obrovský náskok Kova nakonec dohnali díky trefě v 37. minutě a zápas tak poslali až do nájezdů, kde bylo ale Kovo šikovnější a bralo dva body za výhru 8:7.

Na závěr měsíce pak mužský celek už tradičně čekalo první kolo Českého poháru, v němž narazil na Rakovník, který dobře znají z působení ve 2. lize. Utkání se hrálo v klidnějším tempu a Kelti se rozjížděli pomalu. V druhé polovině si ale postupně vypracovali náskok, a jelikož s k tomu se svým výborným výkonem přidal i brankář Mašek, pro nějž to zároveň v pouhých čtrnácti letech byla premiéra v seniorském hokejbale, byla z toho výhra 7:2.

Juniorka zatím bez prohry

Na hřišti Rakovníka se kromě A-tým představila také juniorka. Šla brzo do vedení, ale klidný zápas jí to nepřineslo. Soupeře Kelti sice téměř k ničemu nepustili, ale sami se do vyložených gólových šancí taky nedostávali, nicméně i to stačilo na výhru 4:0.

Po dvou klidnějších výhrách narazili junioři na silné Kladno. Vstup do nepatřil mezi ty povedené, avšak i přesto šli jako první do vedení. Po pár minutách ovšem Kladno srovnalo, čímž započala gólová hladovka, která vydržela až do prodloužení, které rozhodl svou druhou brankou v zápase Adam Váca.

A junioři nelenili ani o státním svátku a sehráli domácí partii s Prachaticemi. Do zápasu šli sice v okleštěnější sestavě, ale i přes to se počítalo se třemi body. Kelti ovšem měli problém se vstřelením branky, a tak se utkání zvrhlo v nečekaně „vyrovnanou“ podívanou. Tento problém sice dokázali vyřešit, když v 26. minutě proměnili situaci 5-4 a následně odskočili do dvougólového vedení po trefě Švece. V samotném závěru si ale vedení nepohlídali – nejdřív inkasovali z klasické situace a pak dokonce při vlastní přesilovce, a tak se muselo jít do prodloužení, které naštěstí rozhodl ve prospěch Keltů Jakub Havel.

Parádní ofenziva dorostu

Dorost se poprvé představil před domácími fanoušky až 17. září, když doma uvítal Prachatice, které na rozdíl od juniorů, bez okolků přehrál. Úctyhodnou brankovou show otevřel hned v první minutě Babka, po čemž následovala smršť jednoho gólu za druhým. Skóre se nakonec zastavilo na stavu 15:1 a pro dorostence to tak byla druhá dvouciferná výhra v sezoně.

Další víkend čekalo Berounské venkovní utkání opět na jihu Čech, kde se tentokrát utkali se Zliví. Kelti se nejdříve potřebovali aklimatizovat a oklepat se z dlouhé cesty, pak ale v 10.minutě otevřel skóre Ondřej Černý a odstartoval tak festival útočného hokejbalu. Postupně se prosadili hned čtyři střelci, kteří tak pomohli Keltům k jasnému výsledku 8:0.

