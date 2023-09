Nezvládli koncovku a ronili slzy. Hokejbalisté Nového Strašecí byli na úvod nově sezoně ve druhé nejvyšší soutěži blízko bodům na hřišti dalekého Suchdola nad Lužnicí, ale minutu před konce inkasovali zlomový gól a nakonec podlehli 3:6. Naopak Kelti z Berouna zahájili ročník výborně, s výraznou posilou Martinem Kohoutem a díky jeho hattricku vyhráli nad budějovickým Pedagogem 5:2.

Martin Kohout (v modro-bílém) zahrál výborně, do sítě Budějovic vstřelil hattrick. | Foto: Kelti 2008

Do Strašecí se vrátil trenér Jiří Veselý a tým připravil dobře. I přes oslabenou sestavu předvedli Bubáci kvalitní a bojovný výkon. Vše se začalo dobře vyvíjet v první třetině, kdy se hostům povedly akce v oslabení i přesilovce. Ve čtyřech otevřel skóre Samšuk po akcí Douši s Čadkem, pak využil početní výhodu se štěstím O. Duchoň.

Od druhé části domácí tlačili, dlouho však naráželi na fantasticky chytajícího Dvořáka. Ten sice jednou inkasoval, ale hosté kontrovali a po akci Wittmayera s Drechslerem uklízel pohodlně do kasy Slabý na 1:3. Jenže pak bombou zpoza modré snížil Sup a domácí zase žili.

Vyrovnání se domácí dočkali v poslední třetině po nepřehledné situaci v brankovišti, kdy si míček do vlastní branky kopl nešťastně Pavel Čadek. Zbytek třetiny přinesl nejhezčí hokejbal z celého zápasu. Oba týmy toužily po všech bodech a hrálo se nahoru dolů. Větší šance si vypracovali nastřelili i tyčku, ale uhodilo na druhé straně. V čase 43:50 obehrál Pavlík na modré čáře Čadka a přesným pokusem prostřelil Dvořáka - 4:3. Hosté následně vsadili vše na jednu kartu a v poslední minutě odvolali brankáře. Nic zajímavého si ale vypracovat nedokázali a sami ještě dvakrát z hokejek Kaláta a Laurince inkasovali - 6:3.

Po nadějném výkonu tak Bubáci na body nedosáhli. Šanci na opravu mají hned tuto neděli, kdy změří o posvícení síly s Blatnou. Začátek utkání je naplánován v neděli 10.9. na 14:00.

Kelty dirigoval extraligový Kohout

Martin Kohout dlouhé roky hájil barvy extraligového Kladna, získával s ním i mistrovské tituly, ale letos už v klubu pokračovat nechtěl a vrátil se mateřského Berouna. Za ten nastupuje z nejvyšší soutěže i obránce Jiří Hrabár (zároveň má střídavý start do extraligové Hostivaře), a tak síla Keltů bude znatelná, když připočteme některé výrazné talenty z juniorky.

Oslabená sestava budějovického Pedagogu, který na jaře Kelty vyřadil v play-off, sice dala první gól, ale pak už vládli domácí a hlavně díky Kohoutově hattricku během sedmi minut otočila na 3:1. Po dvou třetinách to bylo i díky gólům Šlachty a Taufera už 5:1. Soupeř pak už jen korigoval na konečných 5:2.

Kouč Roman Novák byl tedy spokojen. "Otěže jsme drželi pevně v rukou, a přestože jsme z ojedinělé šance inkasovali, hattrick Martina Kohouta nás poslal do zaslouženého vedení. Poté, co jsme odskočili do stavu 5:1, jsme výrazně polevili a zápas připomínal spíše přátelský duel na nějakém turnaji. Nicméně tři body do tabulky se počítají, stejně jako předváděná hra týmu, který se opět výrazně omladil."

Martim Kohout pak poděkoval divákům, jichž dorazil na podporu Keltů víc než stovka. "Je skvělé hrát před lidmi a ne jen před těmi, kdož stojí na střídačkách. Moc jim děkujeme za podporu," řekl Kohout.