V roce, kdy se nekonala olympiáda, světová ani kontinentální mistrovství a nespočet dalších sportovních podniků bylo definitivně zrušeno, je tu atletické Kladno v plné síle. Původně zamýšlený červnový termín bylo z organizačních důvodů nereálné dodržet, ale v novém zářijovém to už podle pořadatelů z A.C. TEPO Kladno určitě vyjde. A dělají pro to vše.

Ve středu 16.září 2020 se na městském stadionu Sletiště rozjede dosud nejvelkolepější atletická show, kterou Kladno mělo příležitost vidět a zažít. Je to pro opravdu paradoxní. V roce, kdy je svět svírán pandemií nemoci COVID-19, globální ekonomická situace není vůbec růžová, tu i tak je znovu kladenský atletický mítink, který svými parametry slibuje nejlepší kvalitu ve své historii. Hrdě hlásí organizátoři akce. Tato slova potvrzuje i první, exkluzivně pro Kladenský deník představená, hvězda mítinku.

Tomáš Staněk! Nejen český rekordman ve vrhu koulí v hale i pod otevřeným nebem, ale především dvojnásobný medailista z halového mistrovství Evropy, medailista z halového mistrovství světa a účastník posledních olympijských her. To je jen krátký výčet nejvýznamnějších úspěchů této české atletické hvězdy. Staněk bude pro letošní rok jednou z hlavních tváří mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály a měl by být jasně největším tahákem v koulařském sektoru. Tomáš však potřebuje pro dosazení co nejlepšího výkonu hodně bouřlivou atmosféru a podporu diváků. Proto si nezapomeňte poznamenat do svých diářů 16.září 2020 a přijďte podpořit Tomáše Staňka i další skvělé domácí i zahraniční atlety.

Startovní listina mítinku už nyní čítá desítky zahraničních i domácích atletických hvězd, o kterých budeme čtenáře postupně informovat. Kladenský deník je oficiálním mediálním partnerem mítinku.

Atletický meeting Kladno hází a Kladenské memoriály 2020 se zahajuje na městském stadionu Sletiště předprogramem od 12:00 hod. Hlavní program pak startuje v 16:00 hod.

Zdroj: AC Tepo Kadno

Tomáš Staněk. Foto: AC Tepo Kladno