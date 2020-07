Kolo pro život, to je seriál cyklistických závodů, které se jezdí na nejrůznějších místech České republiky. Pořadatelé vybírají pochopitelně co nejzajímavějších a nejpěknější destinace, což je pro Berounsko vyznamenání, protože jak už bylo řečeno, na Karlštejně se Kolo pro život jezdí dlouhé roky.

Seriál je určen jak pro zdatnější jezdce, tak pro rodiny s dětmi.

Berounská trať bude premiérová, zázemí závodu pohostí místní kemp Na hrázi.

Trasa B se přes vrchol Děd pošplhá na Zdejcinu, pak do Otročiněvsi a přes Nižbor se po cyklostezce otočí zpět z Berounu. Měří 53,36 kilometru. Trasa C je kratší (37,44 km), jinak vede podobným směrem. Na trasu B se závodníci vydají v 10 hodin, na trasu C o hodinu a půl později. Pak je tady ještě krátká trasa pro rodiny s dětmi, ta odstartuje až ve 12:30 hodin. Děti mají vypsány také závody ve svých věkových kategoriích, ty se přímo v Berouně budou odehrávat od 9 hodin ráno.

Pořadatelé upozorňují závodníky, kteří budou v Berouně hosty, že kempovat a stanovat lze v areálu Autokempu Na Hrázi po předešlém objednání. Na P1 a P2 to není možné. „Prosíme, respektujte toto pravidlo. Plochy pro parkování jsou pronajaté až na sobotní den. Vystavujete se riziku pokuty,“ varují pořadatelé na stránkách závodu.

Jinak se ovšem můžete těšit na bohatý doprovodný program akce, fajnovou gastro nabídku a spoustu partnerských stánků. Můžete si vyzkoušet e-bike nebo půjčit horské kolo na jednu z tras. Prostě ideální možnost strávení dne v Berouně.