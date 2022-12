„Soutěžilo se v kategoriích muži do 39 let (15 běžců), 40 - 49 let (15), 50 - 59 let (9), 60 - 69 let (6) a 70 – 79 let (5) a nad 80 let (3). Ženy běžely ve čtyřech kategoriích: do 35 let (7), 36 – 49 let (7), 50 – 59 let (4) a nad 60 let (3),“ uvedla jednatelka pořadající T.J. Sokol Komárov Olga Kleknerová.