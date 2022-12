Komárovské dívky doma zářily, zvládly i vypjaté koncovky

Vánoční turnaj mladých volejbalistek pořádal o víkendu Sokol Komárov v rámci oslav významných sokolských výročí: 160 let od založení Sokola, 125 let od založení Sokolské župy Jungmannovy a 120 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Komárov. Vítězem se staly s přehledem domácí hráčky Komárova, které neztratily ani bod.

Vánoční turnaj - župní přebor: volejbalistky Sokola Komárov skončily třetí. | Foto: Zdeněk Laštovička