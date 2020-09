Kromě vítězných družstev se do soutěže mužů přihlásily celky Hořovic a dva výběry Komárova. Ten postavil dva celky také do soutěže žen, kam se přihlásily mimo zmíněných Dobřichovic ještě Hořovice, Nusle a VK Příbram.

Muži hráli každý s každým na dva vítězné sety, třetí set už byl jen do 15 bodů. První dvě družstva hrála finále o celkové vítězství. Ženy se rozdělily do 2 skupin po třech. Ve skupině se hrálo na 2 hrané sety, vítězství v setu o 2 body, výhra 2:0 – 3 body, remíza 1:1 (více nebo stejně uhraných bodů – 2 body, méně uhraných bodů – 1 bod), prohra 0:2 – 0 bodů.



Eliminace, semifinále a finále se hrály na 2 vítězné sety, třetí set do 15 bodů, vítězství v setech o 2 body.

Výsledky:

Muži:

Hořovice – Komárov A 2 : 1 (20:25, 25:22, 15:9), Příbram – Komárov B 2 : 0 (25:12, 25:4), Komárov A – Komárov B 2 : 0 (25:13, 25:10), Příbram - Hořovice 2:0 (25:20, 25:18), Hořovice - Komárov B 2 : 0 (25:11, 25:14), Komárov A - Příbram 0 : 2 (22:25, 23:25)

Tabulka mužů:

1. Turbulens Příbram 3 3 0 0 0 6 : 0 9

2. Spartak Hořovice 3 1 1 0 1 4 : 3 5

3. Sokol Komárov A 3 1 0 1 1 3 : 4 4

4. Sokol Komárov B 3 0 0 0 3 0 : 6 0

Finále o 1.-2. místo: Příbram – Hořovice 2 : 0 (25:22, 28:26)

V rámci turnaje se sehrál i župní přebor mužů župy Jungmannovy. Přeborníkem se stalo družstvo Sokola Komárov A, druhé místo bral Sokol Komárov B. Přeborník obdržel diplom a pohár.

Ženy:

Skupina A: 1. Nusle – Příbram 2:0 (26:24, 25:17), Příbram – Komárov A 0 : 2 (18:25, 15:25), Komárov A – Nusle 1 : 1 (25:23, 24:26)

Tabulka skupiny A:

1. Sokol Komárov A 2 1 1 0 0 3 : 1 5 (99 : 82)

2. Sokol Nusle 2 1 1 0 0 3 : 1 5 (100 : 90)

3. VK Příbram 2 0 0 0 2 0 : 4 0 (74: 101)

Skupina B:

Hořovice – Komárov B 1 : 1 (24:26, 25:21), Dobřichovice – Hořovice 2 : 0 (25:16, 25:15), Komárov B – Dobřichovice 0 : 2 (16:25, 15:25)

Tabulka skupiny B:

1. Sokol Dobřichovice 2 2 0 0 0 4 : 0 6

2. Spartak Hořovice 2 0 1 0 1 1 : 3 2

3. Sokol Komárov B 2 0 0 1 1 1 : 3 1

Eliminace: Nusle - Komárov B 2 : 0 (25:9, 25:15), Hořovice – Příbram 2 : 0 (25:22, 25:17), Semifinále: Komárov A – Hořovice 2 : 0 (25:23, 25:23), Dobřichovice – Nusle 2 : 0 (25:22, 25:9)

Finále:

o 5. – 6. místo: Komárov B - Příbram 2 : 0 (25:22, 25:16)

o 3. – 4. místo: Hořovice - Nusle 0 : 2 (12:25, 20:25)

o 1. – 2. místo: Komárov A – Dobřichovice 0 : 2 (19:25, 9:25)

V rámci turnaje se sehrál župní přebor žen župy Jungmannovy. Přeborníkem se stalo družstvo Sokola Dobřichovice, 2. místo obsadil Sokol Komárov A a 3. místo Sokol Komárov B.

Konečné umístění mužů:

1. Turbulens Příbram

2. Spartak Hořovice

3. Sokol Komárov A

4. Sokol Komárov B

Konečné umístění žen:

1. Sokol Dobřichovice

2. Sokol Komárov A

3. Sokol Nusle

4. Spartak Hořovice

5. Sokol Komárov B

6. VK Příbram

Družstva mužů a žen umístěná na prvních třech místech obdržela věcné ceny, prvá družstva navíc pohár, celý turnaj probíhal plynule pod vedením Bogana Ernesta. Všechna utkání odřídili kvalifikovaní rozhodčí: Josef Kubišta, Jan Večeřa, Pavel Stolz a Miloslav Devera. Po celou dobu turnaje byl v provozu stánek s občerstvením pod vedením Zdeňky Voříškové. Ozvučení turnaje obstaral Antonín Fraitág. Poděkování patří župě Jungmannově, městysi Komárov a MŠMT.

Zdeněk LAŠTOVIČKA