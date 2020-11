Oren Amiel, trenér Nymburka: „Je to skvělé vítězství potom, čím jsme prošli. Znovu jsme se našli. Je skvělé, že i když jsme prohrávali, dokázali jsme se zvednout a najít způsob jak zvítězit. Hráči odvedli skvělou práci, hlavně hráči, kteří přišli z lavičky. Ve čtyřčlenné skupině je každé vítězství velmi důležité. Před týdnem nám ve druhé půli došly síly a jsem rád, že se povedlo tým tentokrát připravit tak, že i v prodloužení dokázal soupeře zdolat. Všechny nás mrzí, že jsme už dlouho neviděli naše fanoušky, snad to bude už brzy, ale toto vítězství bych chtěl věnovat právě našim věrným fanouškům. Bylo to týmové vítězství. Třeba Jerrick Harding bojoval s bolestí, když se mu ozvalo staré zranění. I bez bodu týmu pomohl, protože i přes bolest odehrál hlavně v obraně dobré minuty a umožnil dalším hráčům si odpočinout. Pak je tu Petr Benda. Vidím ho každý den a nemohu věřit tomu, jak v jeho věku vypadá a hraje. Musí mít doma schovanou živou vodu, jinak to není možné. Děti si rádi vyvěšují plakáty LeBrona Jamese či Stephena Curryho, ale já dětem říkám, ať si tam pověsí plakát Petra Bendy. On je ideální vzor sportovce. Všichni by si z něj měli brát příklad. Já sám nevěřím, že mu je už osmatřicet let. To, co předvedl, je neskutečné. Ale bylo to o celém týmu. Třeba Retin Obasohan, který je tu nový a musí se hodně věcí učit, hrál s velkým sebevědomím a hodně nám pomohl důležitými akcemi.“

Vojtěch Hruban, kapitán Nymburka: „Prohrát by už bylo docela blbé. Naštěstí jsme to zvládli a postup teď máme v našich rukách. Teď nás čeká Keravnos, což je papírově nejslabší tým skupiny. Chceme ho dvakrát porazit, abychom jsme před těmi závěrečnými dvěma domácími zápasy s Dijonem a Bursou měli nějaký náskok. Začali jsme super, měli jsme více energie, dobře jsme plnili plán, ale Tofas je skvělý tým a porazit ho o dvacet by bylo hodně těžké. Takový tým porazit stylem start - cíl se moc často nestává. Oni to pak otočili, a to, že jsme se vrátili zpět do zápasu, bylo hlavně zásluhou druhé pětky, která do toho dala spoustu energie. To, že hráči z lavičky takto promluví do zápasu, dělá dobrý tým. Od Petra Bendy to bylo jedno z nejlepších utkání v Lize mistrů za poslední roky. Ukazoval přehled, zkušenost, dobrou ruku, což všichni víme, že má, takže žádné překvapení. Ale je pravda, že v osmatřiceti letech se takový výkon od hráčů už moc často nevidí. Koncovka prodloužení nebyla z naší strany zrovna profesorsky zvládnutá. Nejprve moje nedaná šestka, předtím trojka, při které, kdybych si nesáhl prsty na míč, tak jí nedá, a pak volná trojka na srovnání, ale jejich střela nebyla úplně kvalitní a dobrá. Spadl nám kámen ze srdce, že jsme nemuseli do dalšího prodloužení.“

Martin Kříž, hráč Nymburka: „Mít dvě prohry na úvod by nebyl zrovna nejlepší vstup do skupiny, takže je to hodně důležitá výhra. Navíc zvenku. Jak jsme začali trénovat po Dijonu a měli jsme možnost se lépe připravit, tak jsem cítil, že bychom mohli vyhrát. A potvrdilo se to. Vždy, když se začne takto dobře, tak to pro nás nikdy nevěstí nic dobrého, protože pak se vždy něco stane, uděláme blbé ztráty a soupeř se rychle dotáhne. Zase jsme jim dovolili velkou šňůru. Naštěstí to dobře dopadlo. Začali jsme zónu bránit trochu jinak a oni si s tím moc nevěděli rady. To nám určitě pomohlo a vrátili jsme se do hry. Retin Obasohan měl velmi dobrý zápas, využil své atletičnosti a síly, aby mohl tvrdě najíždět do koše, což na ně platilo. Petr Benda vždy nechá všechno, ale to, co tam tentokrát předváděl a kolik zvládl odehrát minut, to určitě stojí za zmínku.“

Petr Benda, hráč Nymburka: „Pro nás je to jedna z opravdu velkých výher. Bursa je možná soupeř na naší úrovni, ale v tento moment, po tom, co jsme v posledních týdnech prožili, je to pro nás opravdu cenná výhra. Doufám, že nám pomůže v boji o postup, protože každé vítězství venku je hrozně důležité. Já se snažím užít si každý zápas, někdy to vyjde, někdy je to z mé stany horší zápas, ale teď to vyšlo celému týmu. Až na pár úseků to byl dobrý výkon. Hodně mi pomohly dvě rychlé trojky, je to hodně o sebevědomí. Kdybych je nedal, tak bych se pak do zakončení asi tolik nenutil. Ale takto volné střely si musím brát. Chvilku trvá, než se sehrajeme s novým rozehrávačem. Je třeba, aby si na nás Retin zvykl a poznal silné stránky spoluhráčů. I jsme se spolu o tom bavili, co mi vyhovuje. On je velice chytrý hráč a neskutečně nám pomohl na to, že je s námi krátkou dobu. V těch nájezdech je jeho největší síla. Ze začátku měl pár ztrát, ale ve druhé půli nás jednoznačně držel. I když jsou na něm dva hráči, tak je schopný zakončit. Hodně mi připomíná Gena Lawrence, který s námi dlouho hrál.“

