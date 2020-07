Králodvorští volejbalisté lákají děti na příměstský kemp

Míčové hry, základy volejbalu a další sportovní aktivity. Taková je základní náplň příměstského sportovního kempu, který pořádá oddíl volejbalu TJ Sokol Králův Dvůr od 24. do 28. srpna pro děti od šesti do dvanácti let.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma