Z cyklistického závodu pro veřejnost L'Etape by tour de France.

Čtvrtý ročník závodu, na jehož uspořádání se podílí hlavní město Praha a Středočeský kraj, přilákal na start téměř tři tisíce závodníků. Všichni mají jedinečnou šanci na třech trasách zažít atmosféru cyklistického závodu na uzavřených silnicích pod patronací Tour de France.

Tradičně se jede zejména v okrese Beroun a pak v Křivoklátských lesích až k Roztokům u Křivoklátu. Nejdelší trasa měří 131 km (1900 výškových metrů) a ze Strahova se cyklisté vydají v 9:30 hodin nejdřív na Hostivici, pak Červený Újezd, první pořádný kopec do Podkozí, následně jedna ze stálic trasy Chyňava, Hýskov, Beroun, pak až na Broumy, Kublov a k Berounce na Roztoky. Odsud opět k Berounce do Nižbora, dále pak opět přes Chyňavu do Chrustenic, Úhonic, Zličína domů.

Střední trasa je o 30 km kratší a převýšení činí 1400 výškových metrů. Vynecháte Roztoky, ale za Berounem se musíte vyšplhat na Zdejcinu, pak na Nový Jáchymov a mírnou oklikou do Nižbora, kde už pokračujete jako borci z dlouhé trasy. Startuje se v 10:30.

Nejkratší distance měří 60 km (700 výškových metrů) a projedete se také pěkně. Nejzápadnějším bodem bude Chyňava, odkud se stočíte na Železnou a pak už přes Chrustenice směr Praha. Startuje se ve 12 hodin.

„Obrovský zájem cyklistů nás nesmírně těší. Tím spíše, že Střední trasa byla vyprodána už v průběhu zimy. Projekt se za tři předešlé ročníky stal naprostým fenoménem,“ řekl Tomáš Pravenec, spolumajitel a výkonný ředitel pořádající společnosti Petr Čech Sport. Navíc deklaroval, že opět se jede za úplné uzavírky komunikací, tedy v bezpečí.

Punc absolutní výjimečnosti dodávají závodu hvězdní ambasadoři. V jejich čele stojí Alberto Contador, španělský cyklista a vítěz Tour de France z let 2007 a 2009, který dvě celková prvenství slavil na Giru a tři na Vueltě. „Jsem šťastný, že pojedu poprvé cyklistický závod v České republice. Od organizátorů z ASO jsem na pořadatele české L'Etape slyšel jen slova chvály. Za tři roky se projekt dokázal vyšvihnout z nuly na jeden z nejlépe hodnocených na světě. Těším se, až si v pelotonu popovídám s ostatními závodníky, fanoušky podél trati a v cíli. Prý jich budou tisíce, což je skvělé,“ těšil se Alberto Contador, když si v dubnu projížděl klíčové pasáže závodu.

Vedle Contadora pojede také slavný český cyklista Zdeněk Štybar, vítěz etapy na Tour de France a trojnásobný mistr světa v cyklokrosu. A Ján Svorada, který se v pětapadesáti letech pyšní stále skvělou kondicí. Na Tour de France vyhrál tři dílčí dějství, přičemž v roce 2001 dominoval nejslavnější sprinterské etapě planety s dojezdem pod Vítězným obloukem v Paříži.

Chybět nebude ani držitelka tří zlatých olympijských medailí Martina Sáblíková nebo Tereza Vlk Huříková, bývalá juniorská mistryně světa v časovce

Pro fanoušky je připraven bohatý doprovodný program nejen na Strahově, ale i v rámci dalších dvanácti oficiálních fanpointů, kde se mohou těšit na dotované pivo, gurmánské zážitky či soutěže pro děti. Jeden z třinácti oficiálních fanpointů organizuje Chyňava, která ani jednou nechyběla na trase největšího tuzemského závodu pro amatérské cyklisty. „U nás si občané vzali závod doslova za svůj. Mnozí právě díky L'Etape objevili kouzlo samotné Tour de France. A pro některé šlo dokonce o impuls, aby osobně vyrazili a okusili atmosféru na Tour de France. Chod obce tahle akce poznamenala jenom pozitivním způsobem,“ podotkl Zdeněk Steiner, starosta Chyňavy.

Další zajímavosti ze závodu najdete na www.letapeczech.cz