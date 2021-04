Bazény v České republice jsou i nadále uzavřené a závody se konat nemohou. A tak česká plavecká špička, mezi kterou je i berounský plavec Tomáš Ludvík, odjela na závody do Stockholmu, kde se konal od 8. do 11. dubna podnik Swim Open. Ludvík si z něj odvezl skvělé druhé místo, nicméně trochu litoval neúspěšného útoku na limit na evropský šampionát.

Tomáš Ludvík ve Stockholmu | Foto: archiv

Ve švédské metropoli se všichni plavci snažili zaplavat co nejlepší výkony, protože zde mohli splnit limity na ME popřípadě OH v Tokiu.