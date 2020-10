Už v pátek večer totiž začalo silně pršet a prudce se ochladilo. „Sobotní ráno nám ukázalo čtyři stupně a silný déšť. No a pak se přidal vítr. A všechno a všichni byli promočení, zmrzlí, a pršelo a pršelo a foukalo. Každý by nejraději seděl u kamen. Ale závodilo se. Jely se rozjížďky o postup do nedělních opravných jízd a semifinále. A postupovali jsme! Naše posádky úspěšně bojovaly, všichni se snažili po jízdě alespoň trochu zahřát horkým čajem. Ale nebyla na nás suchá niť, nebylo kde sušit dresy, bundy,“ posteskla si berounská trenérka.

V neděli přestalo pršet, ale velká zima byla stále. „Z nedělního semifinále jsme se probojovali do pondělního finále A celkem osmnáctkrát, do finále B osmkrát a třikrát do finále C. V neděli jeli naši starší žáci finále E párové čtyřveslice s kormidelníkem ve složení Robin Rýdl, Jan Landa, Matyáš Starý, Adam Denko na kormidle s Michaelem Štorkem. Tato posádka, složená narychlo po zdravotních problémech původní posádky, vybojovala skvělé třetí místo a měla zaslouženou radost z dobré jízdy,“ uvedla členka berounského veslařského klubu.

„V pondělí začal finálový den a my se probudili do zataženého počasí, a to nevěstilo nic dobrého. Přes den několikrát pršelo a byla zase zima. Do finále C nastoupil dvojskif mladších žaček Marie Hlaváčková a Terezka Čedroňová. Děvčata bojovala a dojela na krásném třetím místě. Do finále C se dostal Jakub Dušek, zajel výbornou jízdu a rovněž dojel na třetí pozici, když první tři se vešli do necelých dvou vteřin,“ popsala začátek pondělí. Mladší žáci ve složení Matěj Voldán, Jan Ksandr, Vašek Tejkl, Tobiáš Halička a Štorek na kormidle dojeli také na třetím místě.

Zdroj: veslo Beroun

„Finále B jsme rozjeli tím nejlepším možným způsobem. Starší žačky ve složení Forejtová, Pavlásková, Vabroušková a Lukášová s Barborou Novákovou na kormidle suverénně vyhrály čtyřku s kormidelníkem. Další vítězství ve finále B jsme měli na skifu žaček do čtrnácti let. Alexandra Laubová napravila semifinále a suverénně zvítězila,“ uvedla Sehnoutková. Matěj Smejkal v semifinále skifu žáků do čtvrnácti let překonával žaludeční problémy a nepostoupil do finále A. „Měl tak co napravovat. To se povedlo dalším vítězstvím ve finále B,“ pochválila Smejkala trenérka.

Druhá místa pro Beroun ve finále B obsadily Anna Frdlíková na skifu žen a Anna Čechová na skifu žaček do dvanácti let. Na pátém místě dojela posádka čtyřky s kormidelníkem starších žáků ve složení Bartoloměj Krejčí, Vojta Kopačka, Jan Landa, Matyáš Starý na kormidle Barča Nováková, Na šestém místě v béčku dojela děvčata na dvojskifu žaček do třinácti let, Amálie Moravčíková s Maruškou Trnkovou, a také dvojskif mladších žáků Jakub Dušek se Šimonem Hobzou.

Finálové jízdy A byly velmi nabité a opravdu se bojovalo až na cílovou čáru. Osmiveslice mix staršího žactva ve složení strok – Jára Čech, Krejčí, Prášek, Kopačka, Moravčíková, Trnková, Lukášová a Tejklová s kormidelnicí Novákovou dojela na šestém místě. Šesté místo obsadila na skifu žen Tereza Lamprechtová. Na stejném místě dojela i posádka mužů na dvojce s kormidelníkem ve složení Michael Štorek, Martin Resl na kormidle s Markétou Forejtovou. Třináctiletý skifař Oliver Molčanyi dojel po velkém souboji na pátém místě a na stejném místě pak i se svým parťákem Přemyslem Práškem na dvojskifu žáků třináctiletých. Páté dojela i děvčata na dvojskifu mladších žaček Anička Čechová s Kateřinou Štajerovou. Na stejné příčce dojela na skifu lehkých vah žen Barča Nováková.

Zdroj: veslo Beroun

„Jen necelých šest desetin vteřiny dělilo od medaile naše starší žáky na dvojskifu. Kluci ve složení Matěj Smejkal s Járou Čechem měli pomalejší start a zaostali za čelem závodu. Měli však neskutečný finiš, ale bohužel to na medaili nestačilo a skončili na čtvrtém místě. I tak měli velikou radost ze skvělého výkonu,“ litovala Sehnoutková, která měla radost hned poté: „Neměli jsme ale jen smůlu. Také nám cinkly medaile.

První medaili vybojovali mladší žáci a žákyně na osmiveslici mix ve složení na stroku Kateřina Štajerová, Čedroňová, Hlaváčková, Voldán, Ksandr, Mikoczi, Halička s kormidelníkem Štorkem. Tato posádka vybojovala bronz, a to i přes technické problémy, kdy chytila hned dva kraby od vln. Dokonce to Tereze Čedroňové vyrazilo veslo z ruky a velmi silně jí udeřilo do obličeje. Bronzové medaile vybojovaly naše ženy na dvojskifu. Magdaléna Kindlová s Terezou Lamprechtovou a v kategori U23 skončily na stříbrné pozici.“

Berounští veslaři pak přidali i stříbro. „To přivál skif žen lehkých vah. Majda Kindlová vybojovala celkově druhé místo a i za kategorii U23 si přidala druhou stříbrnou medaili,“ usmívala se i přes nepřízeň počasí. Na dvojskifu žen lehkých vah dojela Barča Nováková společně s veslařkou z Bohemians Praha na třetím místě a v U23 byly stříbrné.

„Po smolném nepostupu do finále A našich želízek na skifu žaček a žáků čtrnáctiletých jsme netrpělivě čekali na finále A dvojskifu starších žaček. Tam postoupily dvě naše posádky. Pro posádku Markéta Forejtová a Zuzana Vabroušková byl postup do A úžasným výkonem. To je nakoplo a do finále nastoupily bojovně! Dlouho se držely v kontaktu na medailové pozici, ale nakonec skončily po velkém souboji na šestém místě.

Druhá naše posádka Alexandra Laubová a Anna Pavlásková postupovala z rozjížděk i ze semifinále z prvních míst a jako favoritky. Což byl na ně docela velký tlak. Svým výkonem děvčata svou suverenitu potvrdila. Hned od začátku se ujala vedení, o které ale musela ve finiši hodně bojovat, s dvojskifem děčínských děvčat. Saša a Anička útok odrazily a dojely si pro zlaté medaile a mistrovský titul,“ popsala zlatou radost Růžena Sehnoutková, která pochválila celý tým: „Byla to zlatá tečka pro celý náš klub Lokomotiva Beroun - super!

Celý náš tým měl velkou radost nejen z mistrovského titulu, medailí, výkonů, ale hlavně ze zvládnutí mimořádně těžkých závodů v hrozném počasí. Tým, to znamená všichni veslaři, trenéři, kormidelníci a i Luba Forejtová, dorostenka, která s námi jela a pomáhala v zázemí s loďmi a nakládáním. A ti všichni se snaží dělat a udržet dobré jméno naší Lokomotivě a celému městu Beroun.“