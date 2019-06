V letošním roce se dostalo České republice cti uspořádat Mistrovství Evropy juniorů v dálkovém plavání, které se uskuteční 2. – 4. 8. 2019 na veslařském kanále v Račicích. Osmého června se sjeli k hlavnímu kvalifikačnímu závodu do Plzně na Bolevecký rybník poprat junioři z celé ČR o možnost hájit české barvy na tomto evropském šampionátu.

David Ludvík a Tedáš Neliba z Lokomotivy. | Foto: LoBe

O nominaci do národního týmu usilovala i trojice plavců Lokomotivy Beroun – Jiří Sabo (kategorie 14 – 15 let), David Ludvík a Tadeáš Neliba (oba kategorie 16 – 17 let). První jmenovaný bohužel na „Evropu“ nedosáhl, ale k radosti trenérů Simony Pokorné a Vladimíra Seemana se podařilo oběma mladším dorostencům pokořit další historický milník berounského plavání, když David Ludvík po 7,5 km dohmátl jako první a Tadeáš Neliba doplaval pouze 46 sekund za vítězem, a tím pádem bude mít poprvé v dějinách Lokomotiva Beroun na juniorském Mistrovství Evropy hned dvojí zastoupení. V srpnu všichni držme palce