Přestože pořadatelé pořádají závody za přísných hygienických opatření, jsou čeští plavci rádi, že mohou závodit. Jedním z profesionálních plavců je také berounský Tomáš Ludvík, který se zúčastnil o víkendu 5. - 7. března mezinárodních závodů v Šamoríně - Grand Prix Slovakia 2021. A vedl si tam velmi dobře. Závodů se zúčastnili kromě domácí Slovenské republiky také borci z Malty, ČR a Slovinska.

V pátek Ludvík z dopoledních rozplaveb na 100 metrů znak postoupil do odpoledního finále, kde skončil na druhém místě. V sobotu si v dopoledních rozplavbách vyplaval postup do finále na 50 m znak, v němž skončil čtvrtý, a v rozplavbách na 50 m volný způsob se umístil na 21. místě - do finále tak nepostoupil.

V odpoledním finálovém bloku se plaval polohový závod na 400 m přímo na čas. I tady podal Tomáš svůj maximální výkon a dohmátl na krásném 4. místě s osobním rekordem.

V neděli už čekal na Tomáše jediný závod na 200 m znak, který je jeho nejoblíbenější disciplínou. To také potvrdil, když do odpoledního finále postupoval z druhého místa. Finále bylo velmi zajímavé do posledních metrů. Tomáš si držel celý závod první pozici, ale v posledních deseti metrech plavec ze Slovinska zrychlil a dohmátl o tak zvaný "dohmat " ( 0:00,06) dříve.

Ani ostatní berounští plavci nezahálí, i když se mohou zatím pod vedením svých trenérek zúčastňovat za přísných hygienických opatření pouze suché přípravy venku a doma podle tréninkového programu od trenérky Simony Pokorné. Všem bazén už chybí a rádi by si zaplavali. Možná, že zkusí za teplejšího počasí trénovat v řece Berounce, tak jako se trénovalo dříve, když Beroun ještě neměl bazén.