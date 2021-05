Ludvík limit nesplnil, ale dostal divokou kartu!

O uplynulém víkendu se konaly v Šamoríně na Slovensku plavecké závody Orca Cup 2021, kam se sjeli TOP plavci z několika zemí. Pro některé to byla poslední možnost splnit limit na Mistrovství Evropy, popřípadě na letní olympiádu v Tokiu. Jedním z nich byl i Tomáš Ludvík který toužil splnit limit na ME v disciplíně 200 metrů znak. Sice se mu to těsně nepovedlo, ale v úterý obdržel o českého plaveckého svazu divokou kartu!

Tomáš Ludvík (vlevo) chtěl splnit limit na ME, v Šamoríně se mu to však nepovedlo. Skončil druhý. | Foto: Foto: LoBe

Ludvík se o zdolání limitu pokoušel již na závodech ve Švédsku, kde splnil limit B. Následně na závodech v Pardubicích limit B potvrdil, ale pořád mu unikal limit A. Při sledování závodu na 100 metrů motýlek, kde se J. Šeflovi (český reprezentant, jemuž se nepovedlo třikrát splnit limit na LOH - Peking, Londýn a Rio ) povedlo splnit limit na LOH 2021, doufal, že i jemu se podaří daný limit A na ME splnit. "Udělal jsem vše proto abych limit splnil, dal jsem do toho i srdíčko, ale bohužel, limit A se mně splnit nepodařilo," litoval těsně po závodě berounský plavec. Opět totiž jen potvrdil limit B a přestože získal stříbrnou medaili v této disciplíně (a další stříbro získal na 100 metrů znak), spokojen být nemohl. Naštěstí jen do úterka, kdy mu reprezentační trenér a český svaz udělili "divokou kartu". Tu dostávají jen ti borci, kteří jsou nejblíže limitu A. "Všichni jsme drželi Tomovi palce, ať mu to za jeho píli a odhodlání vyjde," byla nadšená trenérka Simona Pokorná. Tomáš Ludvík (vlevo) chtěl splnit limit na ME, v Šamoríně se mu to však nepovedlo. Skončil druhý.Zdroj: Foto: LoBe