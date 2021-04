O uplynulém víkendu bojovala berounská výprava plavců pod vedením trenérky Anety Pokorné na Velké ceně města Pardubic. Očekávaných kvalifikačních závodů, kde řada českých plavců toužila zaplavat nejrůznější potřebné limity zejména na OH v Tokiu, ME v Budapešti a univerziádu v Chengdu. I proto pardubičtí organizátoři dostali na závody výjimku od Ministerstva zdravotnictví.

Bratři Ludvíkové skvěle reprezentují Město Beroun a TJ Lokomotivu Beroun. | Foto: Foto: LoBe

Do východočeské metropole cestovali svěřenci Anety Pokorné, Simony Pokorné a Vladimíra Seemana. Pod přísnými hygienickými opatřeními do do města perníku sjeli plavci nejen z celé České republiky, ale také Maďarska , Slovenska a Turecka. Byli rozděleni na rychlý a pomalý blok, kdy se v rychlém bloku představili jen ti nejlepší jako Simona Kubová, Jan Čejka, Barbora Seemanová, Jan Micka, nebo maďarská účastnice tří olympijských her Zsuzsanna Jakabos.