Tomáš Ludvík si v Šamoríně vyplaval tři cenné kovy - dvakrát stříbrnou medaili a jednu bronzovou ze čtyř přihlášených startů. Tomáš ukázal opět skvělé výsledky a to především na svých oblíbených tratí a to 100 a 200 metrů znak, kdy se z dopoledních rozplaveb probojoval do finále a tam zabodoval. V sobotu si ze šamorínského bazénu vylovil bronzovou medaili na 100 metrů znak, k tomu ještě přidal stříbrno na 200 metrů polohový závod. Z nedělního finále si vystoupil na stupně vítězů pro stříbrnou medaili na disciplínu 200 metrů znak a na 50 metrů znak skončil na 5. místě.