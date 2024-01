Chačanov začal dobře a vyhrál první sadu 6:3, ale ve druhé měl navrch jeho berounský protihráč. Nevyužil však vedení 4:1 a pak za stavu 6:5 nezavřel set, ač měl k dobru vedení 40:15. To byl asi zlom v utkání, protože tie-break prohrál a nepomohlo mu ani vzepjetí ve třetím setu, kde nezavál. Mohl i vyrovnat na 2:2, jenže zase promarnil hned šest brejkbolů a v tiebreaku přes závěrečný nápor padl.

Macháč je poprvé v grandslamu ve 3. kole, zazářil na Australian Open

„Hrál (Macháč) opravdu skvěle. Připravoval jsem se na to, že to bude těžký zápas. Viděl jsem, jak porazil Francese ve třech setech, takže bylo jasné, že je v dobré formě. Po fyzické i psychické stránce to byl těžký zápas. I proto jsem na konci dal najevo všechny emoce. Jsem rád, že jsem postoupil,“ řekl v rozhovoru na kurtu Chačanov, který se v boji o čtvrtfinále utká s turnajovou čtyřkou Italem Jannikem Sinnerem.