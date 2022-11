A-tým mužů odstartoval říjen výjezdem do Ústí nad Labem, kde se poprvé v historii utkal s Vlčí smečkou a na toto první setkání nebude vzpomínat rád. Domácí Kelty trestali hlavně v přesilovkách, které proměnili hned tři. Berounští naopak nedokázali dostat do brány ani jednu střelu ze spousty šancí, které si vytvořili a v Ústí prohráli 0:5. O čtrnáct dní později se představili před domácím publikem a své fanoušky rozhodně nenudili. Zápas s Ještěry, což je druhý tým z Ústí nad Labem, nabídl atraktivní podívanou s osmi brankami. Naštěstí valná většina padla z hokejek domácích. Kelti tak nad Ještěry vyhráli 7:1 a do tabulky získali první tři body v sezóně.

Posilnění nabytým sebevědomím se Kelti vydali následující víkend do Nového Strašecí, kde derby nabídlo pohledné drama plné zvratů. Modrobílí začali výborně a dostali se i do vedení, nástup do druhé třetiny se jim však nepovedl a byli to oni, kdo musel dotahovat. To se jim podařilo a rozhodnout tak muselo prodloužení, které po zkušeně sehrané přesilovce rozhodl Kmeť. Berounští prohráli s Novým Strašecím 4:5 po prodloužení.

Další zápas, který na áčko čekal v Českých Budějovicích, se vyvedl parádně. Vedení se Kelti ujali hned v první třetině po dvou brankách Patzenhauera a už ho nepustili. I díky výbornému výkonu brankáře Jakuba Günthera udrželi čisté konto a zvítězili 4:0. V posledním zápase 1. ligy v měsíci přivítali Kelti na domácí ploše Suchdol nad Lužnicí. Hned v úvodu se hosté dostali do vedení a Kelty to značně vyvedlo z míry. Po zbytek zápasu se nedokázali vrátit do herní pohody z minulého víkendu, a to ani přes dva vstřelené góly. Soupeř byl neustále o krok napřed, a i proto Kelti prohráli 2:4 a doufají, že si spraví chuť příští víkend v Blatné.

Mimo klasické ligové soutěže odehráli muži „A“ i druhé kolo Českého poháru. Konkrétně se doma utkali s Mladou Boleslaví, proti které v posledních sezonách pravidelně nastupovali v rámci 2. ligy. Kelti drželi dlouho vedení, a ještě minutu před koncem vedli o tři branky. Pak však přišla smutná tečka v podobě vyrovnání hostů a na řadu přišlo prodloužení, které gól nepřineslo. V nájezdech si hráči A-týmu vypili kalich hořkosti až do dna, když prohráli už téměř vyhraný zápas. Tygrům z Mladé Boleslavi podlehli 5:6 po nájezdech a Český pohár pro ně tak skončil.

Smůla Cábelíků. Opět propadli o jeden gól

V magnetu října chyběli hráči a proměněné šance

Velmi dobře si zatím vede juniorský tým Keltů, který po konci října drží dokonce první příčku v tabulce západní divize. Měsíc začali domácím zápasem s Prachaticemi, v něm šli brzy do vedení zásluhou Šlechty. Nicméně jinak se Keltům v tomto utkání kombinace moc nedařila a po většinu času museli svádět souboje o míček ve středním pásmu. I přes to si ale vytvořili ještě spoustu šancí a soupeř dokázal skórovat pouze z ojedinělých návštěv útočného pásma. Junioři si závěr ale pohlídali a vyhráli 4:2.

Jejich program pokračoval venkovním utkáním s Novým Strašecím. Do vedení se dostali hned v úvodu utkání, když Krbec využil přesilovku. Kelti utkání dramatizovali vlastními chybami a špatnou koncovkou, nicméně v konečném součtu zvítězili 6:3. V dalším utkání s posledním týmem tabulky byla očekávání jasná – tři body. Tento scénář se naplnil, Kelti si zápas zkušeně pohlídali, a co víc, ke slovu se přihlásili i netradiční střelci. Trenéři dokázali udržet hráče motivované, a i díky tomu se počet vstřelených gólů zastavil až na čísle třináct.

Vrcholem října měl být souboj s papírově nejsilnějším týmem divize, čímž je Ústí nad Labem. Na dalekou cestu se ovšem junioři nevydali v plné sestavě – vinou několika absencí se, i přes doplnění dorostenci, sešlo pouze 13 hráčů. Zápas měl ovšem překvapivý vývoj. Kelti byli jasně lepší a vytvářeli si spoustu šancí. Branku se jim ale vstřelit nepodařilo a muselo se tak jít do prodloužení, v němž byli šťastnější domácí. Posledním utkáním měsíce byl domácí duel s Kladnem. Kelti začali výborně a brzy se dostali do dvoubrankového vedení. Po svižné první třetině se zápas hodně rozkouskoval častým vylučováním a časovými prodlevami způsobené debatami rozhodčích a ztracené tempo už zpátky, bohužel, nenabral. I přes to vybojovala juniorka tři body, když Kladno porazila 3:1.

Dorost výkony střídal

Jako na horské dráze jsou zatím výkony dorostu, který drží ve své divizi páté místo. V prvním zápase přivítali dorostenci doma Kladno. Duely s tímto soupeřem jsou vždy vyrovnané a napínavé a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Kelti se dostali do vedení hned třikrát, soupeř ale dokázal vždy vyrovnat. Zápas tak dospěl až do prodloužení, ve kterém zkompletoval hattrick Vojtěch Šlechta a vystřelil tak Keltům vítězství 5:4.

Další zápas odehrál dorost s Blatnou. Na první gól nemuseli diváci čekat dlouho, už ve druhé minutě se prosadil Urban. Tím se odšpuntovala chvályhodná kanonáda Keltů, která se zastavila až na číslovce jedenáct. Dorost k tomu navíc přidal i nulu vzadu.

V dalším zápase se vydali na dalekou cestu do Ústí nad Labem. Hned pro několik členů týmu to byl už třetí zápas za jeden víkend. Možná i to se podepsalo na výkonu, který měl k ideálu daleko. Kelty potrápila nepřesná koncovka a častá vyloučení. S Ústím prohráli 2:3 po samostatných nájezdech. Ve čtvrtém a zároveň posledním utkání tohoto měsíce přivítali Kelti doma Suchdol nad Lužnicí. Ten přijel v oslabené sestavě, ale i přesto nedal Keltům tři body zadarmo. Domácím se nakonec podařilo zlomit odpor hostů a vyhráli 6:2. Čtyřmi kanadskými body se v utkání blýskl útočník Jakub Havel.

Matěj Taufer