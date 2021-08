Letošní letní sezona byla poznamenána covidem už podruhé, a tak plavci byli rádi, když mohli absolvovat nějaké závody. Bez tréninku v bazénu zkoušeli na závodech alespoň zúročit fyzičku ze suché přípravy, kterou měli po celou dobu covidu dle vládních opatření jedinou povolenou. Nejlépe na tom byl Tomáš Ludvík, který se s Vysokoškolským centrem Praha Viktoria mohl účastnit několika mezinárodních závodů včetně mistrovství Evropy, kam se probojoval po několika náročných pokusech. Berounští zaznamenali z mezinárodních závodů (Slovinsko, Švédsko, Maďarsko, Slovensko) celkem 1x zlato, 8x stříbro, 4x bronz , 2x čtvrté místo a několik umístění do Top desítky.

Ze závodů, které jsou započteny do Českého poháru ( Pardubice, Liberec a Praha), přivezli celkem 2x zlato, 5x stříbro, 1x čtvrté místo a několik umístění do Top desítky. Z Letního mistrovství ČR Open přivezli plavci 4x stříbro, 1x bronz a několik umístění do Top desítky.4

V průběhu prázdnin se také děti mohou zúčastňovat závodů v dálkovém plavání, tak jako David Ludvík, který se kvalifikoval na Mistrovství Evropy juniorů v Paříži. Jeho bratr Tomáš zase uspěl v extrémním dálkovém závodě, jenž začíná v Ústí nad Labem a cíl má o 25 kilometrů níže po proudu Labe v Děčíně. Mezi 85 účastníky se Tomáš hned od startu ujal vedení a osamocen před celým startovním polem v rekordním čase 2 hodiny 48 minut a 48 sekund proťal pomyslnou cílovou pásku s výrazným náskokem jako první. Díky a díky tomu se letos umělecká zlatá medaile lachtana Gastona stěhovala do Berouna.

Na Mistrovství ČR v dálkovém plavání byli berounští také vidět, když si David Ludvík vyplaval na trati 5 km ve své kategorii stříbro.

Aby dohnali plavci ztrátu tréninků ve vodě, chodili trénovat i o prázdninách. Plavecký oddíl Lokomotiva uspořádal pro menší děti příměstské plavecké kempy a pro starší děti dopolední tréninky v bazénu a na suchu. Předposlední týden v srpnu jeli na tradiční cyklistické soustředění na Šumavu do Srní, kde plavci se svými trenéry zdolávali náročné kopce v okolí, např. na rozhlednu Poledník, a poznávali při tom krásu okolní přírody. Denně najezdili cca 80 kilometrů.

Mladší žáci pod vedením trenérky Anety Pokorné měli v Srní plavecko-kondiční soustředění . Vyzkoušeli si plavání v místním 25m vnitřním bazénu, turistiku a běh v náročném terénu. K odpočinku po náročném tréninku měly děti víceúčelové hřiště, kde pro ně trenéři připravili různé soutěže. Teď jim držíme palce, aby vše vydrželo a děti mohly bez omezení opět sportovat.