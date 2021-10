Oba byli jmenováni i do týmu Středočeského kraje na Mezikrajové utkání mladšího žactva, které proběhlo za účasti Prahy a krajů Jihočeského, Západočeského, Karlovarského a Středočeského v Písku. A oba vydatně přispěli k celkovému vítězství Středočeského kraje, když Magda Konopáčová obsadila druhé místo ve vrhu koulí a Štěpán Mikula druhé místo v běhu na 60 m a třetí místo ve skoku vysokém.

Padaly nejenom osobní rekordy, ale přepisovaly se i berounské statistiky v kategorii třináctiletých. Magda Konopáčová se do tabulek zapsala hned dvakrát – v kouli výkonem 12,78 m a v oštěpu výkonem 32,70 m, Štěpán Mikula překonal v běhu na 60 m výkon dosud nejrychlejšího berounského sprintera Ondřeje Škrlanda výkonem 7,91s.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.