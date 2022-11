B-tým trápil v září trend odložených zápasů, chyběla mu tak zápasová praxe. Tu mu přinesl až první říjnový zápas proti Černíkovicím. Výhra 5:4 se ale nerodila vůbec lehce. Kelti neproměňovali šance a do poslední patnáctiminutovky tak vstupovali s mankem, které stáhli hned zkraje po 29 vteřinách. Poté ale přišla gólová smršť, kdy mezi časy 36:33 a 37:45 padly hned čtyři branky – po dvou na obou stranách.

Divoký závěr nakonec lépe ustáli právě Kelti, kteří zvládli ještě jednou skórovat a uhájili těsné vedení. V druhém zápase října se béčko utkalo s Narkem z Kročehlav před domácím publikem. Dlouho vyrovnaný zápas zlomil berounský tým ve svůj prospěch až v poslední patnáctiminutovce, během které stihl do sítě soupeře nasypat šest branek. Velmi dobrý výkon podpořil v brance skvělý Koudela, který zaznamenal téměř 96% úspěšnost zákroků.

O týden později tým narazil na kladenskou Spartu a od prvních chvil bylo jasné, kdo na hřišti dominuje – po úvodních pěti minutách vedli Kelti už 2:0 a dál ohrožovali soupeřovu branku. Tu nakonec dobyli ještě sedmkrát, přičemž se jim dařilo i v obranné fázi. Sami ani jednou neinkasovali a pohodově zvítězili 9:0.

V závěru měsíce pak vyzvali tentokrát poslední tým ligy a málo, kdo čekal, že to bude právě Moribundus, kdo Kelty, navíc v malém počtu, těžce potrápí. Modrobílí své protihráče jasně přestříleli, zlobila je ale koncovka a byli to oni, kdo museli dotahovat ztrátu. To se podařilo, když v 27. minutě vyrovnal kapitán Ondřej Baleka. Do sirény oznamující konec základní hrací doby už branka nepadla a na řadu přišlo prodloužení. V tom Keltům bod navíc zajistil Martin Hipča starší.

Oba výběry starších žáků předvádí zatím rozkolísané výkony

Starší žáci A odehráli první zápas v říjnu s Ústí nad Labem. Tento souboj nabídl atraktivní podívanou se spoustou střel. Šťastnější byli ve výsledku Kelti, kteří vyhráli 4:2. Následující víkend přivítali doma Hostivař. Zápas se jim ale bohužel moc nepovedl, když zkraje druhé třetiny prohrávali 0:3 a srovnat už nedokázali. Branky se jim ale ještě vstřelit podařilo, a to dokonce hned tři. Nakonec tak prohráli 3:6.

Dalším zápasem bylo dlouho očekávané derby dvou keltských týmů. Zápas nabídl plno zvratů a pěkných gólů. Za béčko zářil hlavně Lukáš Šafra, který byl u všech branek. Zápas nakonec dospěl až do nájezdů, které lépe zvládlo áčko.

Další výhru chtěli modrobílí přidat už za týden proti Kert Parku. To se jim vůbec nepovedlo, dlouho se drželi na dostřel, avšak špatná koncovka a selhání ve třetí třetině rozhodlo o konečném debaklu.

Druhý tým starších žáků odehrál v říjnu pouze tři utkání. Vyrovnanou bitvu s Rakovníkem dokázali Kelti strhnout ve třetí třetině na svoji stranu a zvítězili 5:1. Blýskl se Martin Hasal, který se podílel hned na třech brankách. Následně prohráli se svými kolegy z bratrského týmu Keltů na nájezdy a v posledním zápase měsíce přivítali Mladou Boleslav. Zápas musel jistě potěšit všechny diváky, jelikož měli možnost vidět hned 14 branek. Devět z nich navíc vstřelili Kelti. Zářil především opět Martin Hasal, který zaznamenal hned sedm kanadských bodů a Kelti i díky jeho příspěvku vyhráli 9:5.

Měsíc pak starší žáci zakončili přátelským utkáním proti Plzni, ke kterému nastoupil výběr seskládaný z obou keltích celků. V divácky atraktivním zápase držel tým Berouna se svými protivníky dlouho krok. Závěrečné minuty patřily ale Plzeňským, kteří během nich po šesté udeřili a stvrdili tak svoji výhru 6:4.

Měsíc plný hokejbalu: Keltům se dařilo skoro na všech frontách

Mladší žáci dál natahují šňůru vítězství

Výbornou formu mají mladší žáci, kteří ani na druhém turnaji letošní sezóny nepoznali pachuť porážky. V pozměněné sestavě se na Lužinách utkali nejdřív s KOVEM, se kterým si hravě poradili 13:0 a následně dobré výkony z předchozích utkání potvrdili výhrou nad Kert Parkem. Na dalším turnaji v Berouně vyzvali klubové spoluhráčky a výběr Mostu. Nad oběma zmiňovanými celky zvítězili, avšak velmi rozdílně. S Fretkami brali těsnou výhru 2:1. Naopak proti Mostu si v poklidu zastříleli a zvítězili vysoko 9:1. Na posledním turnaji v říjnu si Kelti parádně zaútočili. Nejprve porazili Děčín vysoko 10:0 a následně Mladou Boleslav 6:0.

Ženy vybojovaly první body

Ženy se v říjnu zúčastnily dvou turnajů, z toho ten první si uspořádaly samy. Nesl se v přátelské atmosféře, jelikož se nehrálo o body do tabulky. Nakonec se ho zúčastnily pouze tři týmy – dva výběry Fretek a pražské Kovo. Hrálo se systémem dvakrát každý s každým tak, aby si všechny celky do sytosti zahrály. Nejúspěšnější byly nakonec Fretky-Modré, které třikrát zvítězily a jednou remizovaly.

Druhý turnaj se pak odehrál v pardubickém Svítkově, a to už v rámci tradiční Ligy žen. Ženy ale trápily pořád stejné problémy – špatná koncovka a těžkopádný přechod do útočného pásma. I přesto ale Fretky uhrály první body v sezoně, když v prvním zápase zaznamenaly "fotbalovou" výhru 1:0 nad Pardubicemi.

První výhry pro mladší žákyně

Dalším ženským týmem jsou mladší žákyně, které statečně bojují v chlapecké turnajové lize. Své sezonní premiéry se o první říjnové neděli dočkaly na domácí půdě, když vyzvaly nejdříve mladší žáky z Kladna a poté i mladoboleslavské Tygry. V zápase s prvním jmenovaným týmem bylo znát, že jde o první utkání hokejbalového roku. Dívky nemohly najít zápasový rytmus a prohrály 0:2.

Druhý duel byl o poznání lepší. Po nepovedené první třetině našla děvčata recept, jak se svým soupeřům vyrovnat, dokázala dvakrát odpovědět na inkasovanou branku a duel v konečném součtu skončil remízou.

První utkání druhého turnaje ovlivnil hlavně pomalý začátek, během něhož Fretky dvakrát inkasovaly a dvoubrankové manko už nedokázaly dohnat. Proti Mostu si však spravily chuť, když nastřílely krásných devět branek, navíc pokryly všechny střelecké pokusy soupeřů a s přehledem poprvé v sezoně zvítězily.

Další skvělé výkony předvedly znovu na domácím hřišti, kde hrály od začátku aktivně a odvážně, navíc dodržovaly domluvený systém a zaslouženě zvítězily nad Mostem. Silné Hostivaři pak dokázaly konkurovat pouze dvě třetiny, a i přes bojovný výkon nakonec prohrály 3:6.

Matěj Taufer

