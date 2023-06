V letošní letní sezóně mají veslaři z Lokomotivy Beroun na mistrovských soutěžích „štěstí“ na stříbrné medaile. Na Mistrovství oblasti Vltava, které se uskutečnilo od 9. do 11. června v Třeboni a bylo zároveň kvalifikací žactva a dorostu na skifech a dvojskifech na MČR žactva – odcestovalo 42 berounských veslařů. V Třeboni foukal silný vítr, ale jinak počasí přálo. Berounští závodili v 25 disciplínách a měli 40 posádek v kategoriích žactva, dorostu a juniorů.

Úspěšní žáci Lokomotivy Beroun na MČR v Račicích | Foto: Loko Beroun

Do Finále A se veslaři od Berounky probojovali celkem 22x a do finále B 9x. "Přes tento úspěch to tentokrát zlatě necinklo. Přivezli jsme ale celkem šest stříbrných medailí a pět bronzových. K tomu jednu bramborovou, sedm pátých a tři šestá místa," vypočítala Růžena Sehnoutková.

O medaile se podělili mladší žačka Nela OUPICKÁ, mladší žák Vojta LODR, starší žáci Lukáš BERAN, Pavel PAVLÁSEK, Vojtěch KODRAS, Timoteo PETRÁŠ, dorostenec Přemysl PRÁŠEK a juniorka Alexandra LAUBOVÁ. Ve finále A jeli ještě žáci – Vilgus, Illner, Sejpka, Tejkl O, Průša, Noha, Horváth, Procházka Š, Havlíček, Zajíček a žákyně Bohátková, Lášková, Domanská, Kocourková, dorostenci Dušek, Voldán, Tejkl V. Byly to výborné výsledky, a poté už všichni byli napjatí, jak se klubu povede MČR žactva v Račicích.

Do račické Labe Arény odcestovalo ve čtvrtek 22. června 23 žáků a žaček. Berounští veslaři byli přihlášeni do 14 závodů a do bojů zasáhlo 21 posádek. "V posledních letech si počasí vždy na žákovském MČR připraví nějaké ´radosti´. Pokud není zima, tak je pro změnu opravdu děsné horko, nebo hrozně prší a fouká. Letos na rozjížďky v pátek foukal směrem od startu až do cíle povítr o síle uragánu, v sobotu bylo horko a foukal protivítr a v neděli byly podmínky nejpříznivější, ale bylo vedro, dusno a foukal jemný povítr," komentovala Růžena Sehnoutková.

Kvůl těmto podmínkám nebyla – hlavně v pátek nouze o „cvaklé“ skifaře. Berounské závodníky tato pohroma naštěstí nepotkala. Vybojovali si právo jet čtyřikrát Finále A a osmkrát finále B, šestkrát finále C a jedenkrát finále F – to na párové čtyřce st. žáků, kde startovalo v rozjížďkách 33 posádek – to znamená 132 veslařů + 33 kormidelníků. Berouňané ve složení Honomichl, Dobeš, Sejpka a Havlíček finále F vyhráli.

Finálové jízdy C vyhráli suverénně na dvojskifu žáků 13 let Jakub Zajíček a Jakub Havlíček a dvojskif žaček 13 let Lucie Domanská s Viktorií Kocourkovou. Třetí místo ve finále C vybojoval dvojskif žáků 14 let Timi Petráš s Vojtěchem Kodrasem a mezi mladšími žáky Ondřej Horváth se Štěpánem Lodrem a na skifu žaček 13letých Amálie Horská.

Ve finále C dojely starší žačky na párovce šesté ve složení Viktorie Lášková, Barbora Bohátková, Lucie Domanská a Rozálie Čadková.

Radost z vítězství ve finále B měl na skifu 13letých žáků Pavel Pavlásek, druhé místo ve finále B skifařek mladších žaček vybojovala Nela Oupická, třetí ve finále B dojela posádka párovky mladších žáků ve složení Ondra Horváth, Štěpán Procházka, Štěpán Lodr a Ondra Noha. Třetí místo v „B“ obsadil dvojskif mladších žáků Vojta Lodr se Štěpánem Procházkou a čtvrté místo vybojovaly starší žačky na dvojskifu Viki Lášková s Barčou Bohátkovou a čtyřka / jedno veslo v rukách / starších žáků ve složení Vojta Kodras, Filip Honomichl, Matěj Dobeš a Ondra Tejkl a také na skifu žáků 13 let Jakub Zajíček.

Šesté ve finále B dojely také mladší žačky na párovce – bylo to společenství HAMR a LOKB – zde Beroun zastupovala Nela Oupická.

Ve finále A na skifu žáků 13 let dojel Lukáš BERAN na šestém místě. Pouhých šest desetin vteřiny dělilo od bronzové medaile Timiho PETRÁŠE, který obsadil po velkém boji 4.místo na skifu 14letých. Na dvojskifu žáků do 13 let dojeli na skvělém druhém místě Pavel PAVLÁSEK s Lukášem BERANEM a vybojovali tak stříbro. Druhou stříbrnou medaili pro Beroun vybojoval fantastickým finišem na skifu žáků 12letých Vojtěch LODR.

"Moc děkujeme všem veslařům a veslařkám – bojovali a předvedli super výkony a krásné jízdy. Velké díky patří naší kormidelnici Terezce Čedroňové – ta výborně kormidlovala a vedla všechny naše čtyři velké posádky. A také pomocníkům Jakubovi Šiškovi a Václavu Tejklovi. Poděkování patří trenérům mládeže Blance Petrášové, Karlu Kouklíkovi, Jardovi Sehnoutkovi, Janu Piskáčkovi a asistentům trenérů Lubě Forejtové a Michaelu Štorkovi, kteří se celou sezónu věnují našim veslařům a veslařkám. Musím znovu vyzdvihnout týmovou spolupráci a podporu a následně i radost celého týmu z výkonů. Znovu jsme úspěšně zviditelnili naši Lokomotivu Beroun a hlavně město Beroun. Letní sezóna byla pro naše žáky a žačky úspěšná a nyní se již všichni těší na prázdniny," uzavřel hodnocení Růžena Sehnoutková.