Odložený zápas B-týmu s kladenskými Beer Stars z poloviny září se dočkal své náhrady až o prvním listopadovém týdnu, a to navíc netradičně ve středu večer. Béčko do něj vstoupilo jak nejlépe mohlo – vstřelilo první branku už ve 36. vteřině hry. Kelti v ofenzivě nepolevili a třetina končila za jasného stavu 4:1, čímž si v podstatě zajistili výhru už v úvodní patnáctiminutovce. Soupeř sice ještě zkraje druhého dějství dokázal snížit, na dostřel se však už nedostal. I zbytek utkání držel modrobílý tým pevně v rukou a zaslouženě zvítězil 7:3.

Dál Kelti pokračovali utkáním proti Sun Devils, které jim nevyšlo podle očekávání. Úvodní třetinu ještě vyhráli 2:0, ta následující se však odehrávala už v režii hostů, kteří vyrovnali. Do poslední patnáctiminutovky se šlo za nerozhodného stavu 3:3 a ani po ní nebylo o vítězi rozhodnuto. Na řadu proto přišlo prodloužení, v němž bod navíc získali soupeři.

Následující neděli okusilo béčko první prohru v základní době, a to po dlouhých šesti měsících. Padlo s kladenským Notorem, který, i přestože se v tabulce nacházel o pět příček níž než Kelti, dominoval téměř ve všech herních činnostech. B-týmu, který postrádal několik mládežníků, téměř nedal prostor k prosazení a přesvědčivě zvítězil 7:1.

Závěrečný listopadový víkend byl pro hráče B-týmu neobvykle perný. Nejdřív je v sobotu čekal zápas 11. kola proti Deltě, který zvládli, a následně v neděli dohrávka odloženého zápasu s Novým Strašecím B. I ta pro ně skončila pozitivně – oslabený tým soupeře se sice jako první ujal vedení, Kelti ale ještě do konce třetiny vstřelili dvě branky a úvodní dějství skončilo za stavu 2:1. Stejným poměrem, tedy 2:1, ovládli Berounští i další dvě třetiny a z duelu si odnesli tři body za výhru 6:3. Čtyřmi kanadskými body se na této výhře podílel útočník dorostu Vojtěch Šlechta.

Karty na jaro jsou rozdány. Juniorka v nadstavbě, áčku vadí houpačka

Výkony starších žáků jako na horské dráze

Starší žáci A přivítali v prvním listopadovém utkání doma Kladno netradičně ve čtvrtek v podvečer. Kelti začali velmi dobře a dostali se do vedení zásluhou Trejbala. Kladno se ovšem nevzdalo a dokázalo zápas otočit. Domácí nedokázali využít šance, které si vytvořili a prohráli 1:3.

Další víkend si Berounští chtěli spravit chuť v Rakovníku. Modrobílí se dostali brzy do vedení, když se prosadil Jiří Šlechta, kterému se zápas nadmíru povedl – konečném součtu dosáhl čtyř kanadských bodů. Berounští předvedli téměř bezchybnou hru. Jedinou kaňkou na jejich výkonu může být obdržená branka těsně před koncem, a tak porazili Rakovník 6:1.

Poslední listopadovou sobotu vyzvali Mladou Boleslav. Po vlažnějším začátku se do toho Kelti opřeli naplno a diváci mohli zhlédnout ofensivní žně. I Mladá Boleslav si vytvořila několik slibných příležitostí, avšak Dominik Mašek předvedl v brance bezchybný výkon, a i díky němu Kelti porazili Mladou Boleslav 10:0.

Druhý tým starších žáků drží střed tabulky

Starší žáci B zavítali na úvod měsíce do Prahy, kde se utkali s Rebelem. Na tento zápas budou chtít určitě rychle zapomenout, jelikož jim soupeř nedělil deset branek. Jediným pozitivem tak mohou být pouze tři vstřelené góly.

Další sobotu přivítali v Hlinkách Ústí nad Labem, které se dostalo do vedení hned v první minutě a už ho nepustilo. Kelty trápila hlavně koncovka, i přes to se lze na zápas dívat pozitivně. Trenéra jistě potěšili dva nováčci, kteří vůbec nezklamali. Kelti tak zapsali druhou prohru v řadě, když prohráli s ústeckou Elbou 4:8.

Posledním zápasem měsíce bylo střetnutí s Chomutovem. A jistě potěšilo nejednoho příznivce útočného hokejbalu – padlo v něm úctyhodných čtrnáct branek. V domácích řadách byl výrazný Martin Hasal, který zaznamenal sedm kanadských bodů. Kelti si tak spravili chuť vysokou výhrou 12:2.

Dlouhou vítěznou šňůru zastavily až Pardubice

Listopadový program mladších žáků se skládal nejen z klasických zápasů v rámci přeboru, ale i utkání prvního kvalifikačního turnaje, jehož ovládnutí zajišťuje účast na červnovém dvoudenním finále.

Měsíc odstartovalo páté kolo soutěže, v němž se Keltům podařilo zvítězit jak nad výběrem děčínských Rytířů, tak pražským Kert Parkem. Díky tomu natáhli obdivuhodnou šňůru vítězství na číslovku 10. Tu přerušili až hráči Pardubic během kvalifikace na Palmovce o 11 dní později. Zde během celého dne sehráli Kelti pět zápasů – dva v základní skupině a tři ve vyřazovací části. Nestačili pouze zmiňované Stars z pardubického Svítkova, se kterými padli nejdříve ve skupině a následně i ve finále turnaje a domu tak odjeli se stříbrnými medailemi.

Z posledního turnaje roku 2022 si pak mladší žáci odnesli další dvě výhry. Na domácím hřišti si nejdřív poradili s Fretkami 3:0, když všechny góly vstřelili v první třetině, a následně i s výběrem Tatranu z Třemošné, jemuž nastříleli shodně po třech brankách, sami inkasovali pouze jednou a zvítězili 3:1. Vítěznou náladu překazil až poslední soupeř z Chomutova, který byl nadprůměrně efektivní v zakončení, když z osmi střel proměnil v gól hned sedm. Na to Kelti nedokázali odpovědět a poslední utkání tak pro ně skončilo prohrou 2:7.

Fretkám se dařilo méně

Poslední letošní kolo Ligy žen v Prachaticích výsledkové zlepšení nepřineslo. Fretky, poté co se nedostavil tým Kyjova, sehrály dvojutkání proti domácím Horalkám, kterým dokázaly částečně konkurovat v obou případech pouze půl utkání a domů si bohužel odvezly dvě prohry. S třemi body za jednu výhru přečkají ženy zimu na sedmém místě tabulky.

Kromě Ligy žen čekal na Fretky další turnaj formátu 3+1, který se tentokrát konal na hřišti v pardubických Polabinách. Zde se ve velmi mladé sestavě utkaly ve skupinové fázi s Pardubicemi a celkem Skalica Rebels. Po dvou prohrách je čekalo čtvrtfinále s týmem České Třebové, kterému podlehly 1:3. Svoje působení na turnaji zakončily soubojem o 5. místo s pražským Kovem, v němž konečně zabodovaly, když vyhrály po nájezdech 2:1.

Mladší žákyně nepřestávají udivovat

Dva rozdílné výkony s odlišným koncem. I tak by se dalo popsat úvodní listopadové představení mladších žákyň na Palmovce, kde se utkaly s Rebely a Kovem. Proti prvnímu zmíněnému celku nebyl jejich výkon vůbec špatný a až do třetí třetiny držely velké naděje na body. V posledních minutách ale třikrát inkasovaly a zvrátit vývoj utkání už nestačily. Naopak proti KOVU herní projev nebyl ideální – z dvaceti střel nedokázaly Fretky za záda soupeřova gólmana procpat ani jednu. To zlomily až při nájezdech, kdy se v páté sérii trefila Sára Makovská a zajistila tak spoluhráčkám výhru.

V posledním pátém kole Přeboru se mladším žákyním zadařilo. V úvodním utkání sice prohrály s klubovými kolegy 0:3, kdy inkasované branky způsobil kolaps v první polovině. Následující dva zápasy už ale Fretky zvládly. Těsnou výhru 1:0 zapsaly proti chomutovským Wolves a poradily si i s celkem Třemošné, který porazily 2:0 díky dvěma trefám v závěrečných minutách.

Měsíc si navíc zpříjemnily vůbec prvním přátelským utkáním dvou ryze dívčích týmů v kategorii mladších žákyň. V zápase s Hostivaří se blýskly hlavně Bilasová a Hloušková, které obě zaznamenaly hattrick. Utkání se neslo v přátelském duchu, a tak si týmy v polovině zápasu prohodily brankáře. Fretky porazily Hostivař jednoznačně 9:1.

Matěj Taufer