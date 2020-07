Válení se u vody, sem tam nějaký ten výlet. A hlavně – žádná škola! Jakmile nastanou letní prázdniny, srdce studentů zaplesají. Jak je tomu ale u sportovců? Většina z nich si na „studentský“ režim může nechat zajít chuť. Času na odpočinek je sice během prázdninových měsíců o trochu více, dřina a tréninky ale nejdou stranou. Jak tráví léto vybraní sportovci, trenéři či funckionáři ze Středočeského kraje?

Martina Pavlíková, reprezentantka Spartan OCR | Foto: archiv sportovce

Jan Tománek, paratriatlonista: „Budu trénovat a závodit. Čekají mě starty v Liberci, v Příbrami a možná i za hranicemi, ovšem to ještě není potvrzené, situace je nevyzpytatelná. Proto ani neplánujeme s přítelkyní žádnou dovolenou, ačkoliv jsme chtěli jet do Zadaru. Jisté ale je, že pojedeme do Švýcarska, kde musím vyřešit problém s „běžeckou“ formulí, tak třeba to spojíme i s rekreací.“