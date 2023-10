Všechny tři nejstarší keltské kategorie si v říjnu prožily horší chvíle – poprvé v sezoně ztratila juniorka i dorost, stále se však drží v čele svých soutěží. Zato hráči Áčka prohráli už potřetí a v posledních zápasech si prochází krizí, kdy nedokážou udržet stabilní výkon po celých 45 minut hry.

Dorost Keltů (v bílém) ztrácel na Ústí už tři góly, snížil jen na 2:3. První ztráta sezony | Foto: Kelti 2008

Parádní forma áčka uvadla do mdlých výkonů

Po vítězném středočeském derby s Novým Strašecí se áčkaři vydali do Ústí nad Labem, kde se, znovu v omlazené sestavě, utkali s Vlčí smečkou. Dlouhá cesta na sever Čech je zřejmě ukolébala, jelikož si zde prožili hrůzostrašný start, když v prvních pěti minutách třikrát inkasovali a zadělali si tak na průšvih. Poté ale bránu uzamkl juniorský gólman Ondřej Koudela, a i když měli domácí další šance, další gól už nevstřelili. Kelti se následně po trefách Taufera a Krbce dostali do kontaktu, ale ani přes závěrečný tlak vyrovnání nepřišlo a poprvé v sezoně ztratili tři body.

Odčinit to mohli v rámci nejdelšího výjezdu sezony do Malenovic, avšak ani zde hra Keltů zcela neklapala. Vstup do utkání nebyl tak zlý jako v minulých zápasech a po první třetině vedli 2:1. Poté však začali útočné akce zbytečně přehrávat, hledali lépe postaveného spoluhráče a ubylo i chladnokrevné střelby. Zato Malenovice využily téměř každého zaváhaní berounské obrany, a proto se za vyrovnaného stavu šlo do prodloužení, kde domácí využili další chyby Modrobílých a vydobyli si bod navíc.

Juniorka se drží v kontaktu s prvním místem tabulky

Junioři v září nepoznali chuť porážky. První říjnovou sobotu se je přijel pokusit obrat o body pražský Rebel, pro který jde o první sezóna v Extralize juniorů. Tón zápasu udal již v první minutě Vojtěch Šlechta svými dvěma rychlými trefami, Rebel ale dokázal stejně svižně dorovnat a chytil v zápase druhý dech. Ještě v první třetině ale převážil misky vah opět na stranu Berounských Horel. To Keltům dodalo klid, oklepali se z nervózního úvodu a útočně rozjeli. Postupně se prosadilo dalších šest střelců a Beroun si tak došel pro vítězství 8:3.

Po této klidné výhře se představili junioři opět doma, tentokrát je ale čekala těžší prověrka v podobě duelu s Plzní. Vyrovnaný zápas nabídl spoustu skvělých akcí, parádní zákroky předvedli oba brankáři. Po základní hrací době byl stav 2:2 a muselo se do prodloužení. Tam gólovou šanci Plzně zmařil fotbalovým skluzem kapitán Horel, po čemž rozhodčí nařídil trestné střílení. To hostující Pavlíček proměnil a atypicky tak ukončil nastavenou pětiminutovku. Kelti se tak momentálně drží na třetím místě tabulky, a to pouze kvůli horšímu gólové bilanci – stejný počet bodů má totiž momentálně ještě kladenští Rysové a právě Plzeň.

Dorost klopýtl, ale rychle nasedl zpět do sedla

Stejně jako A-tým i dorostenci vyrazili v neděli do Ústí nad Labem a jejich utkání se hned v několika směrech velmi podobalo. Ani mladíkům zde nevyšel vstup do zápasu dle představ a Elba se tak dostala do vedení 3:0. V posledním dějství už přebrali otěže hry Kelti, avšak na vyrovnání bylo příliš pozdě a skóre tedy jenom korigovali na konečných 2:3. V neposlední řadě zde, stejně jako Áčko, zažili první tříbodovou ztrátu sezony.

Následně je čekala dohrávka 4. kola proti Kladnu, a to netypicky ve středu večer. Ta byla navíc pikantnější než obvykle, a to především pro nového trenéra keltského dorostu Josefa Moravce, který do Berouna přestoupila právě z trenérské lavičky Rysů. Hosté šli brzo do vedení, ale poté už úřadovali v podstatě jenom domácí a místo vyrovnaného duelu byla k vidění celkem jasná záležitost. Kelti z tlaku vytěžili nakonec šest branek, kromě jednoho zaváhání před svojí brankou nedovolili žádné komplikace a regionální derby ovládli 6:2.

Nabitou první půlku října uzavřeli duelem s Třemošnou, která stále čeká na první výhru. Kelti neponechali nic náhodě a už v první třetině odskočili do dvoubrankového vedení. S pilnou střelbou navíc přicházela jedna vstřelená branka za druhou - celkových 60 berounských střel nakonec vyneslo konečný výsledek 6:0.

Matěj Taufer