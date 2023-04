Po Pražském míčku čekal na výběr mladších žáků hokejbalových Keltů 2008 další turnaj, tentokrát v plzeňské hale Košutce. Na turnaji pořádaném domácím týmem se Kelti kromě Mečounů utkali i se svítkovskými Stars a Tatranem z Třemošné. Zadařilo se jim proti posledním dvěma jmenovaným, se kterými vybojovali výhru. O celkovém vítězi tak rozhodovalo závěrečné utkání proti domácím, ve kterém byl šťastnější celek Plzně.

Mladým Fretkám se daří hlavně doma. | Foto: Kelti 2008

První jarní ligový turnaj se konal na hřišti čimických Rebelů. Jako první Kelty čekal méně zkušený soupeř z Nového Strašecí, kterého pokořili jasně 5:0. Další vyzval Berouňany odvěký rival z Hostivaře, kde už výhra nebyla úplně zadarmo. Po pěkné a vyrovnané bitvě ale Kelti dokázali zvítězit 1:0. Na závěr se střetli s domácími Rebely, přičemž se opět se jednalo o vyrovnanou hru, ve které nakonec zvítězil těsným rozdílem soupeři 2:1.

Další na programu byl Přebor mladších žáků na Lužinách. Zde je čekali dva tradiční soupeři z Prahy, a to tým Hostivaře a domácího Kertu. S prvním jmenovaným celkem sice vedli Kelti vyrovnaný souboj, ale trápila je střelba, a nakonec tak prohráli 0:4. Chuť si spravili ale v utkání s domácími, kterým z 34 střel nasypali osm branek.

Záloha Keltů zatím stoprocentní, oba týmy starších žáků zaskočily lídry

První dubnovou neděli vypukl na hřišti v Hlinkách kvalifikační turnaj mladších žáků, který vítězi zaručuje účast na červnovém celorepublikovém finále. Kromě výběru Keltů se ho zúčastnil ještě tým Hostivaře, Kladna, Kertu, Rebelu a Mladé Boleslavi, které byly pro základní část rozdělené do dvou skupin. Kelti tu svoji ovládli a postoupili rovnou do semifinále, kde je čekal duel s Tygry. I ten bez větších komplikací zvládli a na řadu přišlo finále proti Kladnu, ve kterém jim vítězství, a tím pádem i kýžený postup na finálový turnaj, utekly nejtěsnějším možným způsobem, a to po nájezdech.

Mladší žákyně byly nekompromisní

Domácí půda mladým Fretkám svědčí! Zaskvěly se na ní totiž dvěma výhrami. Ta první se přitom nerodila lehce, děvčatům chvíli trvalo najít optimální herní rytmus a Kladno se dostalo do vedení. Druhá polovina zápasu ale už patřila Fretkám, které do závěrečné sirény nepřipustily větší problémy ve svém obranném pásmu, samy dvakrát skórovaly a zvítězily o dvě branky 4:2. Tento cenný skalp následně potvrdily těsnou výhrou nad mladoboleslavskými Tygry.

Rozeběhly se i ženské soutěže

Sezona se opětovně rozběhla i ženám, a to rovnou domácím třízápasovým kolem. Na úvod dne se Fretky střetly s výběrem Litic, se kterými pravidelně sehrávají vyrovnaná utkání. Byla ale znát nerozehranost a ženy tak padly 0:2. Výkon v druhém zápase byl o poznání lepší, když srdnatě vzdorovaly silným Panthers, i těm však nakonec podlehly. Poslední zápas proti dosud neznámým soupeřkám z Třince byl pak jako na houpačce. Fretky se během první poloviny dostaly do vedení 3:1, když se hattrickem blýskla teprve čtrnáctiletá Sára Makovská.

V závěru druhé dvanáctiminutovky ale začaly chybovat a vedení, které ještě navýšila Šmatláková, ostudně ztratily. Rozhodly tak až nájezdy, ve kterých jim dva body zajistila Vaculíková.

Předposlední kolo základní části Ligy žen se opět neslo v duchu neproměněných gólových šancí, což Fretky zastavilo na cestě za více body. Úvodní zápas s domácími Liticemi byl, už tradičně, celých 24 minut vyrovnaný. Šance se objevily na obou stranách, ty ale spolehlivě kryly obě brankářky. Duel tak dospěl až do samostatných střílení, které ve prospěch Plzně rozhodla v páté sérii Drobná.

Druhé navazující utkání proti Sršňům pak postrádalo to, co ženám výrazně pomohlo v domácím kole, tedy nasazení a pohyb. Toho svitavské hráčky využily a zaslouženě si odnesly všechny tři body za výhru.

Matěj Taufer