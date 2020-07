„Hrál jsem s bývalými spoluhráči z extraligových Počerad Michalem Pecinou a Janem Tirpákem. Druhý jmenovaný je juniorským mistrem světa z roku 2000, první ještě hraje v Karlových Varech za B mužstvo druhou ligu. V téhle sestavě jsme byli v roce 2005 vicemistři republiky v trojicích,“ poznamenal Karel Jonák.

Obhájci zlata ze Žatce hráli v pozměněné sestavě. „Jardu Zlatohlávka nahradil Ondra Pachman z Čakovic, což je letošní mistr republiky ve dvojicích, ti nakonec skončili na třetím místě,“ řekl Jonák, který dodal: „Turnaj byl hodně kvalitní, byli tady z Karlových Varů, Litvínova, spoluhráč z trojice Honza Tirpák je z Ústí nad Labe. Dále přijeli hráči z Prahy, Loun a další. Turnaj navštívili bývalý předseda svazu, hráč a trenér kdysi úspěšných Kobylis Chvalovský, bývalý trenér reprezentace Kopecký a dlouholetý úspěšný ligový hráč a trenér DP Praha-Šacung Černý.“

Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech a potom křížem play-off až do zápasů o umístění. „Finále bylo napínavé až do posledního míče. První set vyhrála trojice Prut stars ve složení Sachl, Chytra, Perutka. Druhý set jsme vyhráli my a ve třetím setu za 9:9 Michal Pecina zakončil rozehru ranou ven z kurtu a tím jsme zvítězili nejtěsnějším rozdílem,“ popsal finálový duel Karel Jonák.

Po turnaji se konala oslava a samozřejmě se plánovalo, co dál. „Jako každoročně jsme poseděli na hřišti v Zaječově. Musím poděkovat podporovatelům turnaje hospoda U meruny Pavolu Lukačovičovi, Simonovi Lukavskému, Pavlu Dudlovi, Luboš Lisému a firmě Jakl. Na příští rok plánuju další jedenáctý ročník v krásném prostředí Nohejbaloveho klubu Zaječov, kterému moc děkuji za to, že tento turnaj můžu u nich uspořádat. Je tu perfektní zázemí, výborně připravený antukový kurt, občerstvení a celkově pohodová atmosféra,“ dodal spokojený Karel Jonák.