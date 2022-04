„Poprvé mě vzali na golf, když jsem byla u tety, do nedalekého Trhového Štěpánova, kde už teď hřiště není. Koupili mi první set a od té doby jsem tak nějak začala trénovat. Já bydlím v Michalovicích, takže jsem začala chodit na tréninky tady a už to bylo,“ vzpomíná.

Přestože v porovnání s ostatními hráčkami začínala o něco později, žádnou nevýhodou to pro ní nebylo. Ve sportu, který si zamilovala, se chytila rychle. „Děti, se kterými jsem hrála, začínaly většinou už třeba ve třech nebo ve čtyřech. Na turnaje pak děti jezdí zhruba od šesti let,“ vysvětluje Navrátilová.

Krejčí: Manželce chyběla Amerika, uvidíme, co bude dál, říká útočník Bostonu

„Od nás z rodiny hrál golf strejda, který ale nehrál moc dobře. Potom začal hrát i táta, takže jsem se k němu připojovala,“ říká Navrátilová a vysvětluje, proč ji golf hned tolik chytil. „Hned od začátku jsme tam měli dobrý kolektiv, měla jsem navíc výhodu, že bydlím přímo tady. Chodila jsem tam, začalo mi to jít a motivovalo mě to tam chodit. I díky tomu mě to bavilo,“ vypráví s úsměvem.

V současnosti už sbírá šestnáctiletá golfistka úspěchy mezi dospělými hráčkami v Česku. Věkem přitom stále spadá do kategorie kadetek. Letos se například umístila v anketě Mladoboleslavský sportovec roku na třináctém místě mezi talenty do 18 let.

„Nebrala bych jako největší úspěch asi žádný turnaj. Ale v letech 2017-18 a 2018-19 jsem byla v dětské reprezentaci. Bylo to pro děti, které ještě nemůžou být v nároďáku,“ rozmýšlí Navrátilová o svém největším dosavadním úspěchu a přidává i svoje golfové sny. „Určitě je snem European Tour, když už ne ta americká. Hlavně se chci ale dál zlepšovat a jít mezi profíky,“ říká.

Děti ve vestách, areál bez vody, mela... Pořadatel utkání ČFL má co vysvětlovat

V zahraničí se měla Navrátilová představit už před dvěma lety v Dánsku, její cestu ale zhatila pandemie koronaviru. Pokud chce ale hrát v budoucnu profesionálně, musí myslet právě na zahraniční turnaje.

„Pokud se nejezdí do zahraničí, určitě se nedá golfem uživit. Hráči musí hlavně získávat sponzory, v Česku je to v tomhle horší. Je to postavené na sponzorech a odměnách na turnajích,“ vysvětluje.

V současnosti se ale Navrátilová upíná hlavně k nejbližší budoucnosti a soutěži, kterou hraje s ženským týmem Mladé Boleslavi. „Vrcholem pro mě bude určitě liga družstev. Důležité bude se taky dostat zpátky do formy. Před dvěma lety jsem totiž měla úraz a pořád to ještě není úplně ono,“ zakončuje talentovaná hráčka.