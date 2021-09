Krásná umístění získal také Ondřej Lášek, který ve své kategorii obsadil 3. místo na 50 m znak a 2. místo na 50 m kraul. Do TOP 10 se dostali také Tereza Hončíková, Kateřina Zítková, Marek Šmíd, Filip Smetana, Eliška Dvořáková a Tobiáš Kodad. Závodů se zúčastnila také Anna Dvořáková, Matyáš Kopáček, Lucie Marsová, Klára Nováková, Damián Pokorný a Tereza Žáčková. Všem trenérky moc gratulují!

Konečně se opět rozjíždí závodní plavecká sezóna a borci Lokomotivy Beroun vyrazili bojovat o medaile do domažlického bazénu. Celkem 14 nejmladších svěřenců Šárky Freywaldové Hromasové a Báry Kilingerové vyrazilo v sobotu na XVI. ročník Malé ceny Chodska, kde po dlouhé pauze zaplavali mnoho skvělých osobních rekordů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.