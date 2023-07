Nejpilnější lvice má stříbro. Berounská Deny Řáhová ho získala na MS kanoistů

Je skvělou hokejistkou, ale zazářila také na Mistrovství světa kanoistů do 23 let. Denisa Řáhová, hráčka Berounských Lvic vybojovala na své kanoi v italském Auronzu na trati 500 metrů titul vicemistryně světa. Bronz pro Česko přidala do sbírky kajakářka Barbora Galádová.

Denisa Řáhová, berounská vicemistryně světa kanoistek do 23 let. | Foto: Foto: kanoe.cz