/ROZHOVOR/ Hráčka obou berounských golfových klubů - Beroun GC a GC Eden Beroun - Nela Halaburdová, se golfu věnuje od svých jedenácti let. Od patnácti pravidelně hraje nejvyšší domácí turnaje, ale také špičkové národní šampionáty v zahraničí (Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko atd.). Na konci listopadu loňského roku se pohybovala okolo dvoutisícího místa ve světovém žebříčku. Posun výše se v současné době zastavil kvůli omezení sportování.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Situace okolo epidemie vás asi jako každého sportovce určitě ani trochu netěší. Co na ni říkáte?

Je to složité, ale zdraví má samozřejmě přednost před vším ostatním. Samozřejmě je zvláštní, že lidi mohou podle výkladu vládních opatření chodit do parků a současně jsou zavřena všechna venkovní sportoviště, třeba v případě golfových hřišť je přitom možnost kontaktu s dalšími lidmi mnohem menší. Ale je třeba omezení respektovat a věřit, že vše se brzy změní k lepšímu.