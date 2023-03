O uplynulém víkendu se konalo v Pardubicích finále 1. a 2. ligy Mistrovství České republiky družstev. Na plavecký svátek družstev se sjelo 32 nejlepších oddílů z celé České republiky. Přes síto základního kola, jehož se zúčastnilo zhruba 75 družstev, a semifinále, se kvalifikovalo do rozhodujícího závodu osm družstev chlapců i děvčat a ten samý počet se probojoval do 2. ligy. Právě v níž zazářila výprava Lokomotivy Beroun.

Úžasná výprava Lokomotivy Beroun (nejblíže) vydřela bronzové medaile na MČR | Foto: Loko Beroun

Plavci Lokomotivy Beroun do města perníku dorazili pod vedením trenérky Simony Pokorné. Cíl měli jasný, poprat se jako účastníci finále 2. ligy o co nejlepší výsledek na nejprestižnější soutěži u nás.

Do pardubického bazénu se postupně ponořili velká opora týmu Tomáš Ludvík, Tomáš Míka, Štěpán Palata, Dominik Plhal, Matěj Palata, Aurelius Theodor Klíma, Matouš Synek a benjamínek Adam Baštýř.

Přestože Lokomotivě chyběli někteří dobří plavci, ti přítomní se nevzdávali a šli do závodů s vysokým nasazením, aby se dostali na stupně vítězů. "Do finále sice postoupili pátým místem, ale i tak chtěli bojovat o stupně vítězů. Napínavé to bylo do konce, pořadí týmů se měnilo jako na horské dráze," usmívala se při hodnocení trenérka Simona Pokorná.

A skutečně, chvíli byl ve vedení Zlín, druhé Ústí nad Labem a třetí Chomutov. Naopak Berounu se medailový sen postupně vzdaloval. Hlavně po sedmnácté disciplíně, v níž byl za předčasný start diskvalifikován Matěj Palata a Lokomotiva spadla na poslední, osmé místo.

Ale Berounští nic nevzdávali a bojovali dál. Na závěr sobotního programu se po štafetách probojovali na šesté místo a v neděli ve šturmu pokračovali. Nejprve se posunuli na páté místo a boj o medaile pokračoval až do poslední individuální disciplíny. Pro Beroun skončila neskutečně, dostal se na třetí místo! V závěrečné štafetě už si nenechali kluci od Berounky a Litavky bronz vyrvat a mohli slavit.

"Všichni byli ohromeni výkonem našich kluků, jimž se podařil opravdu husarský kousek. To prostě nikdo nečekal a my jim za reprezentaci klubu i města moc děkujeme," zakončila hodnocení Simona Pokorná.

Dodejme, že celkový vítězem se stal Zlín a druhé skončilo Ústí nad Labem