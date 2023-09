Po úspěšném MČR žactva a MČR dorostu, juniorů a seniorů, kde cinkaly medaile, uspořádali berounští veslaři na Štulovně, jako každý rok, soustředění, na kterém se jezdí jen na kajacích a kánoích. Pak si všichni dali volno a začátkem srpna znovu otevřeli loděnici pro ty, co zrovna nejsou na dovolené. Od 13. srpna bylo 19 veslařů na soustředění v Třeboni, které zakončily dva závody - Beach sprint a tradiční Mezinárodní regata.

Veslaři Lokomotivy Beroun při letních závodech. | Foto: Loko Beroun

V rámci jihočeských závodů vylovili borci Lokomotivy Beroun dvě zlaté medaile – Vojtěch LODR na skifu žáků 12 let a dvojskif st. žáků Timi PETRÁŠ s Vojtěchem PEKAREM. Dále vybojovali 6x stříbrnou pozici, 6x bronz, 8x čtvrté místo, 5x páté a 6x šesté místo. A to ještě Masters závodník Jiří ODSTRČIL dojel na dvojskifu se svým kolegou na třetím místě.

Po soustředění již byla loděnice otevřena, ale stále ještě jela jen na prázdninový provoz. V sobotu 2. září si zazávodili borci na berounských Dračích lodích a posádka, která měla věkový průměr 19,3 let, se prosadila a vyhrála finále B. Skončila tedy na celkovém 5. místě. A ještě jedna perlička – zajeli nejrychlejší čas za celý den.

Hned v neděli ráno 3. září odcestovali st. žáci se svou kormidelnicí a dvě dorostenky, dorostenec a jeden muž na jezero Most, kde se jel Beach sprint a finále párových čtyřek s kormidelníkem Sev.en cup. A všichni zajeli super jízdy. Nejlepší Ondřej ŠTAJER, jenž mezi muži obsadil 4. místo.

Kelty táhl skvělý Kohout, Strašecí hořce litovalo zbabrané koncovky

Všichni se nejvíc těšili na vyvrcholení nově vypsaného dotovaného závodu společností SEV.EN – sprint na 400m. Hlavní cena pro vítěze byla nový skif! Do finále se probojovalo 9 posádek st. žáků z ČVK Brno, LS BRno, Hodonína, Uherského Hradiště, VK Smíchov, ČVK Praha, Hamru Praha, Mělníka a Lokomotivy Beroun ve složení kormidelnice Tereza ČEDROŇOVÁ, veslovod Timi PETRÁŠ, Pavel PAVLÁSEK, Lukáš BERAN a Vojtěch KODRAS.

Posádka, která se sešla po prázdninách na trénink až v pondělí 28. srpna, udělala klubu velikou radost!

Nejprve se jela jízda na čas. Tam kluci zajeli čtvrtý nejlepší čas a postoupili do vyřazovací soutěže. V ní vyřadili posádku Hamru a postoupili do semifinále kde narazili na ČVK Brno, kteří byli jedni z favoritů. Ale Berouňáci bojovali, o balonek zvítězili a postoupili do finále.

V něm proti Hodonínu kluci zase bojovali, ale o půl lodě nakonec vyhrála posádka z jižní Moravy. "Ale byla to jízda a super závody! Gratulujeme a děkujeme všem perfektní výkon!" byla nadšená trenérka Růžena Sehnoutková.