Nymburk vstoupil do skupiny prohrou 61:85 na palubovce Dijonu, když do zápasu šel téměř bez tréninku po karanténě zaviněné koronavirem. Od té doby stihl čtyři tréninky v domácím prostředí poté, co vláda dovolila profesionálním sportovcům začít opět trénovat a další tři tréninky absolvují nymburští hráči přímo v Turecku. Věří tak, že na zápas s Bursou budou už lépe připraveni.

„Máme za sebou o dost více tréninků než ve Francii, kde jsme byli hodně unavení z toho, že jsme dlouho nic pořádně nedělali. Neměli jsme takový cit na míč. Teď věřím, že to bude o dost lepší, potrénovali jsme a snad to bude vidět i v zápase,“ uvedl mladý český reprezentant Jakub Tůma.

„Co tak vidím kolem sebe, tak se dostáváme všichni zpět do formy. Máme nového rozehrávače, což je vždy náročná změna, ale teď už se více sehráváme a věřím, že to od nás bude lepší,“ řekl Američan Omar Prewitt.

Právě Prewitt zná soupeře zřejmě nejlépe z celého týmu, jelikož v minulé sezoně působil v turecké Bandirmě, která je od Bursy hodinu cesty, a navíc kde ho vedl současný kouč Tofasu Hakan Demir, který se nového týmu ujal teprve na konci října.

„Znám to tu. V Burse jsem byl několikrát. Je hezké být zpět. Určitě budou hrát hodně fyzicky, protože to má trenér rád. Hodně se soustředí na obranu. Turecká liga je velmi kvalitní a Tofasu se v ní daří, takže určitě to bude těžká bitva,“ míní Prewitt.

Tofas, který má zhruba čtyřikrát větší rozpočet než Nymburk, naopak minulý týden uspěl v úvodním duelu skupiny na palubovce kyperského Keravnosu 84:74, i když duel musel otáčet. V turecké lize má po sedmi kolech tři výhry, když v neděli uspěl na půdě jiného účastníka Ligy mistrů Galatasaraye 91:79.

Hlavní hvězdou týmu je Sean Kilpatrick, který má za sebou čtyři sezony a 157 zápasů v NBA v dresech Minnesoty, Brooklynu, Denveru, Milwaukee, Los Angeles Clippers a Chicaga. V Brooklynu v jedné sezoně odehrál i 24 zápasů v základní sestavě a měl průměr přes 13 bodů na utkání. Třicetiletý střelec pak v roce 2019 zamířil do Evropy, když podepsal s Panathinaikos Atény. V Eurolize měl průměr devět bodů na zápas. Minulou sezonu strávil v Buducnosti Podgorica.

Dalším ex-NBA hráčem je Semaj Christon, který odehrál sezony 2016/17 v Oklahomě. Pak přes Čínu a Portoriko zamířil do Evropy, kde oblékal dresy Hapoelu Ber Ševa, Limogesu a naposledy euroligové Baskonie.

V Oklahomě působil i pivot D.J. White, který hrával i za Charlotte a Boston a celkem posbíral 138 startů v NBA. Alespoň sedm startů za Denver pak zaznamenal DeVaughn Akoon-Purcell, kterého si nymburští fanoušci mohou pamatovat z dresu Bakken Bears, když v sezoně 2016/17 dal Polabanům 16 a 21 bodů. Poté působil také v Hapoelu Tel Aviv. A nyní v dresu Tofasu patří k hlavním střelcům týmu. Proti Keravnosu dal v úvodním duelu Ligy mistrů 24 bodů, když zastoupil absentujícího Kilpatricka.

Mezi další zajímavé hráče patří keňský rodák Nuni Omot, který prošel americkým univerzitním systémem i letní ligou NBA, či mládežničtí turečtí reprezentanti Berk Ugürlu a Berkan Durmaz, který v neděli zaznamenal proti Galatasaray 22 bodů a 17 doskoků. A také zkušený americký pivot Jeremy Simmons, který v sezoně 2012/13 hrál českou ligu v dresu slovenských Levic.

„Mají velmi zkušené hráče. Ale pořád je to jen hra pět na pět. My musíme hrát naší hru a uvidíme,“ řekl Prewitt. „Většina týmů v Champions League mají ex-NBA hráče, takže to není nic výjimečného. Určitě to nebude lehký soupeř, ale myslím si, že Dijon byl lepší. Ale uvidíme,“ dodal Tůma.

Nymburk jde do zápasu s tím, že pokud chce postoupit ze čtyřčlenné skupiny, musí mít lepší vzájemné dvojzápasy právě s Tofasem a Keravnosem. Proto si nemůže dovolit v Turecku výrazněji prohrát.

„Jelikož Liga mistrů změnila formát a jsou jen čtyřčlenné skupiny, tak každý zápas je super důležitý. Ale na to nesmíme myslet. Musíme se soustředit jen na zápas, který nás čeká a snažit se zvítězit,“ řekl Prewitt.

Tofas Bursa je trojnásobný turecký šampion, když poslední titul získal v roce 2000. Tehdy dokonce hrál Euroligu. Poslední tři sezony strávil v Eurocupu, v tomto ročníku debutuje v Lize mistrů.

Utkání se hraje opět za přísných hygienických opatřeních a bez diváků. Začíná v 18 hodin českého času v přímém přenosu na Nova Sport. Nymburk jde do utkání v plné sestavě jen bez Petra Šafarčíka, který má zlomenou nohu. Na straně Tofasu jsou nejisté starty Omota a Whitea.

Nymburk, který vyhrál čtyři poslední zápasy s tureckými soupeři, bude opět spoléhat na Vojtěcha Hrubana. Ten dal v posledních šesti zápasech Ligy mistrů minimálně 16 bodů, přičemž vícekrát se to povedlo v historii soutěže jen třem hráčům Kevinovi Punterovi, Ricky Ledovi a Tylerovi Stoneovi.

David Šváb