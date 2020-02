Díky skvělé bilanci dvanácti výher a jen dvou porážek vyhráli Nymburští svou základní skupinu a do losování šli z prvního koše spolu s dalšími třemi vítězi Hapoelem Jeruzalém, Zaragozou a Türk Telekom. Dostat mohli jen soupeře ze čtvrtého koše litevský Lietkabelis či dva tureckého celky Besiktas a Bandirma. Los rozhodl o tom, že sokem bude Bandirma.

Dostali tak soupeře, který byl z této trojice papírově nejsilnější a kam je také nepříjemné cestování, jelikož po příletu do Istanbulu je třeba absolvovat ještě tříhodinovou cestu trajektem přes Marmarské moře. „Cestování je poměrně náročné. Letí se do Istanbulu, pak se musí autobusem na trajekt a pak zas autobusem na hotel," popsal výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček. „Už jsme tuhle cestu absolvovali, není to příjemné, ale není to nic, co by nás mělo ovlivnit, protože jsme na náročné cestování zvyklí," dodal hráč Vojtěch Hruban.

Bandirma patří k nejofenzivnějším týmům soutěže, což bude zajímavý souboj s nymburskou nejlepší obranou. V těžké skupině B skončila čtvrtá za Hapoelem Jeruzalém, AEK Aténami a Burgosem, který ji předskočil jen díky lepšímu skóre ve vzájemných zápasech. Svou hru má postavenou na Američanech, kterým vládne pod košem Emanuel Terry s průměry 12 bodů a 10 doskoků na zápas. Ten má za sebou i dvě krátká angažmá v NBA v dresech Phoenixu a Miami. Dalšími oporami jsou Tyler Kalinoski, Ian Hummer, Omar Prewitt a Jaime Smith.

„Dostali jsme toho nejsilnějšího soupeře, jakého jsme mohli. Není to ideální, ale my chceme do Final Four, tak musíme porazit každého. Na našich ambicích to nic nemění. Chceme prolomit prokletí osmifinále, postoupit do dalšího kola a pak se uvidí," řekl Vojtěch Hruban. „Jméno Terryho znám a vím, že má dobré statistiky, ale v sezoně nebyl moc čas vnímat soupeře z jiných skupin. Teď máme dost času je naskautovat a připravit se na ně," dodal.

„Všechny ty tři týmy jsou kvalitní, nicméně Bandirma z nich vypadá na papíře nejsilněji. Každopádně pokud chceme postupovat dál, tak musíme porážet kohokoli. Před chvílí jsem se bavil s mým dobrým přítelem generálním manažerem Bandirmy a oni vidí, že máme hru postavenou na českých hráčích, kteří porazili Turecko na mistrovství světa. Na jeho tváři bylo viditelné znepokojení, když nás dostali při losu. To je dobrý signál, když i takovým týmům naháníme obavy," uvedl Ondřej Šimeček.

Největší výzvou při zápase v Turecku bude nepodlehnout tlaku bouřlivých fanoušků. „Pamatuji si, že v Bandirmě byla atmosféra vynikající a na play off určitě přijde plná hala. Ta je taková specifická, taková malá, hodně uzavřená, takže diváci dokáží vytvořit obrovský kotel. Na druhou stranu my máme výhodu dvou domácích zápasů v naší věřím že také vyprodané hale, takže věřím, že tuhle výhodu my využijeme," míní Hruban. „Zažili jsme tamní atmosféru a nechtěně jsem se tam přimíchal do davu fanoušků a musím přiznat, že jsem měl docela obavy. Takže atmosféra tam bude určitě pekelná. S tím se musí počítat. Naši hráči jsou ale dostatečně zkušení a mentálně silní a nemám strach, že by atmosféře podlehli, ať je jakákoli. Navíc výhodu dvou zápasů doma máme my," souhlasí Šimeček.

Pokud se povede poprvé v historii postoupit do čtvrtfinále, číhá tam další atraktivní soupeř. Buď AEK Atény, které Nymburk v roce 2018 vyřadily v osmifinále a za které hraje bývalý hráč Kendrick Ray, nebo Bonn. Ten nedávno podepsal Eugena Lawrence, který v minulých sezonách oblékal nymburský dres.

„Případný kříž pro čtvrtfinále je zajímavý. Do cesty se nám může postavit AEK nebo Bonn, tedy týmy s našimi bývalými spoluhráči. Bylo by super se potkat s Kendrickem nebo Genem. Bylo by fajn se pomstít AEK za vyřazení před dvěma lety, ale kdo ví, jestli vůbec postoupí, protože Bonn má také skvělou sezonu," dodal Hruban.

Vítězové čtvrtfinále postoupí do Final Four, o jehož pořadateli se rozhodne v dubnu. Zatím se spekuluje o Zaragoze, Jeruzalému, Burgosu a Ankaře.

Osmifinále začne 3. nebo 4. března, Nymburk bude hrát doma. Druhý zápas venku se odehraje o týden později a případná třetí rozhodující utkání budou 17. a 18. března. Čtvrtfinále začne 24. března a poslední čtyři týmy budou známi nejpozději 8. dubna. Prodej vstupenek na úvodní osmifinále zahájí nymburský klub ihned, jakmile bude na základě požadavků televizí určeno, zda začne 3. nebo 4. března. (dš)