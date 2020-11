Ve středu 18. listopadu budou moci sehrát basketbalisté Nymburka v domácím prostředí utkání Ligy mistrů s Keravnosem. Ve spolupráci s Národní sportovní agenturou získali od hlavní hygieničky Jarmily Rážové výjimku z vládních pandemických pravidel a mohou utkání uspořádat ve Sportovním centru v Nymburce. Ovšem stále bez diváků.

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Dijon - Nymburk (85:61) | Foto: Foto: David Šváb

„Děkujeme Národní sportovní agentuře za to, co dělá pro celý český sport. Po náročných jednáních se povedlo výjimku získat a zápas můžeme doma odehrát, za což jsme moc rádi. Pokud bychom ji nezískali, znamenalo by to velký sportovní problém pro klub a způsobilo by to velmi nepříjemnou situaci na mezinárodním basketbalovém poli,“ uvedl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.