Květen nabídl další porci hokejbalových zápasů, bezpochyby největším tahákem bylo keltské derby starších žáků. Ti zároveň odehráli poslední utkání sezóny, která jim určila konečné umístění. Fretky vyjely na turnaj do Pardubic, kde se jim bohužel nepodařilo navázat na předchozí stříbrný úspěch. Nejčerstvějším úspěchem je ale výhra juniorů v obrovské semifinálové bitvě extraligy nad Heřmanovým Městcem. Ve finále se mladí Kelti utkají s Ústí nad Labem.

Radost Keltů po postupu do finále extraligy. | Foto: Kelti 2008

Euforii odšpuntoval Matěj Šlechta

Juniorka si přivezla z Heřmanova Městce nadějný stav 1:1, ale doma to bylo obrovské drama, a to v obou duelech. V sobotu byli v euforii nejprve hosté, když těsně před koncem vyrovnali na 4:4, ale v nájezdech byli Berouňáci téměř bezchybní. Proměnili Matěj Taufer, Lukáš Horel i Vojtěch Šlechta, zatímco soupeř se trefil jedinkrát. Beroun tak šel do vedení 2:1.

V neděli se situace téměř opakovala. Zase vedli Kelti, zase se neubránili tlaku hostů v závěru a ti vyrovnali na 2:2. Jenže v páté minutě nastavení se dostal k doklepávačce Vojtěch Šlechta a míček dostal do brány. Nastala obrovská euforie celého mužstva i skvělých fanoušků.

Ve finále to bude pro Kelty ale ještě těžší. Soupeřem jim bude Ústí nad Labem, které v Kladně ukázalo velkou kvalitu, dvakrát uspělo na hřišti soka a ovládlo druhou sérii také 3:1. Finále startuje v sobotu a neděli na hřišti Ústí vždy ve 14:30 hodin.

Zdroj: Kelti 2008

Střelecká efektivita přinesla Áčku starších žáků další body

První květnový zápas odehráli starší žáci A doma s Mladou Boleslaví. Hlavním hrdinou utkání se stal brankář Dominik Mašek, který ze 40 střel propustil za záda pouze tři. A když navíc keltský útok dokázal vstřelit čtyři branky z jedenácti střel, mohli se Modrobílí radovat z výhry 4:3. V dalším zápase se potřetí tuto sezónu potkali dva keltské týmy starších žáků. Áčko chtělo navázat na dvě předchozí výhry ve vzájemných utkáních a v první třetině tomu šli výrazně naproti, když se dostali do vedení. Béčko ovšem nesložilo zbraně a od druhé třetiny svého soupeře přehrávalo, navíc k tomu přidalo i čtyři branky. I přes závěrečné snahy Áčka ještě utkání zvrátit v podobě kontaktní branky, si Béčko náskok dokázalo pohlídat a zvítězit 4:3. Pro Áčko to byl zároveň poslední zápas sezóny, kterou zakončili na sedmé místě.

Skvělá forma nalezena na konci sezóny

Po vítězném derby chtělo Béčko starších žáků přidat další výhru a šanci k tomu dostalo v zápase s Chomutovem. Vyrovnaná a nervózní bitva, která dokonce přinesla 27 vyloučení, se rozhodovala až v posledních momentech zápasu. Ještě dvě minuty před koncem prohrávali Kelti 3:4, pak se ale slova ujmul Matouš Boldi, který dokázal vyrovnat a poslal zápas do prodloužení. To vítěze určit nedokázalo a šlo se tedy do nájezdů, kde se jako hrdina znovu zjevil Boldi a získal pro Kelty bod navíc.

Poslední utkání základní části možná výsledkem vypadalo jako jasná záležitost, ovšem nebylo tomu tak. Rakovník Kelty potrápil a vytvořil si hned několik slibných příležitostí. To jim ovšem nebylo nic platné proti chladnokrevné efektivitě Berounských, kteří vstřelili hned šest branek a vyhráli tedy 6:2, čímž si vysloužili konečné čtvrté místo v tabulce.

Nepovedený turnaj ve Svítkově

To, co Fretkám na konci dubna pomohlo k medailovému úspěchu na Polabinách se nepodařilo přenést do druhého kola Východočeského přeboru, které se konalo na hřišti ve Svítkově. Ženský výběr bojoval hlavně s nasazením a malou touhou vyhrát, což se v konečném důsledku promítlo v těsné prohry. Kvůli nim nedostaly možnost bojovat play-off o nejvyšší příčky a byly odsouzené k zápasům o 5.-7. místo, v nichž se jim taktéž nezadařilo. Jedinou turnajovou výhrou zůstala tak ta proti českotřebovské Lokomotivě.

Další výhry pro mladší žáky

Po brněnském kvalifikačním turnaji pokračoval Přebor mladších žáků klasickým turnajovým kolem, které se tentokrát odehrálo na hřišti v Novém Strašecí. Kelti sem odjeli odhodlaní obě utkání vyhrát a Kladnu oplatit porážku z finále berounské kvalifikace ze začátku dubna. To se povedlo, když už v úvodní třetině šli do pohodlného tříbrankového vedení. Konečné vítězství 6:3 navíc potvrdili i jasnou výhrou nad domácím celkem. Měsíc pak uzavřeli dalšími dvěma duely v Mostě, kde oba své soupeře bez starostí porazili – s domácím týmem si mladí Kelti poradili 11:3 a Chomutovu nadělili tenisového kanára.

Zpět na scénu se vrátily i mladší žákyně

Měsíc a pět dní. Tak dlouho trvala zápasová odmlka mladších žákyň, které se na konci května představily na hřišti v Hostivaři, kde je čekali dva nelehcí soupeři, a to domácí a silné Kladno. I přesto ale odehrály obě utkání se ctí, když proti oběma padly shodně 1:3. Na závěr sezony se pak už následující neděli společně s klubovými bratry vydají do Ústí nad Labem, kde je kromě derby s Kelty čeká zápas s děčínskými Rytíři a Elbou.

Matěj Taufer