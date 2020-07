„Už je to delší dobu, co v Nymburku pocítili, že bych chtěl zkusit zahraniční angažmá. Je moc fajn, že k tomu byli otevření a umožnili mi to,“ sdělil osmadvacetiletý český reprezentant.

Jak probíhalo jednání se Štrasburkem?

Bylo úžasné. S ničím nebyl problém. Šlo spíš o to, než jsme si s agentem vyjasnili, jestli chci opravdu odejít a kam. Se Štrasburkem nebyly žádné zádrhely. Mluvili jsme i s jinými týmy, nakonec to dopadlo takhle a jsem rád, protože se mi líbilo, s jakou představou mě přivádějí. Je tam nový trenér, možná nejmladší v Evropě, jak sám říká. Je to ročník 1986. Je to asistent u národního týmu Finska a všichni víme, jak týmový basketbal hrají. Štrasburk měl poslední dvě sezony, jaké měl, ale teď tam probíhá přestavba, mají i nového sportovního ředitele. Konkrétně ale uvidím, až tam 6. srpna přijedu.

Máte tam smlouvu na rok. Chtěl byste ve Francii zůstat déle?

Docela si to dovedu představit. Proto to i děláme, abychom viděli, jak se budu schopen přizpůsobit francouzské lize, což bude skok. Možná mi pomůže, že vím, jak to chodí v Lize mistrů, ale určitě bych si uměl představit tam vydržet delší dobu.

Rok je z vaší strany, nebo klubový požadavek?

Nevím. Líbilo se mi, že jednání byla bezproblémová, tak ani nevím, kdo s tím přišel. Ani jedna strana s tím ale nemá problém.

Štrasburk také hraje Ligu mistrů a má těžší skupinu než Nymburk, že?

Jejich skupina je extrémně náročná, ale já se především těším na francouzskou ligu, prostředí, nové město a věřím, že až tam přijedu, tak to na mě dýchne. Francouzská liga je velice atletická. Hráči jsou tam fyzicky na hodně vysoké úrovni a pro mě bude oříšek se s tím poprat. Ostatní se dozvím až na místě.

Řešil jste přestup s trenérem reprezentace Ginzburgem?

Je pravda, že jsme byli na obědě. Chtěl jsem slyšet jeho rady, bavili jsme se o budoucnosti, jak to vidí on. Je fajn to slyšet od lidí, kteří mě znají a dívají se na to jinak než já. Kouč bude určitě rád, že bude mít co nejvíc českých hráčů v zahraničních ligách.

Jak budete vzpomínat na Nymburk?

Přemýšlel jsem nad tím a všechno mi to přišlo jako klišé, ale já to tak cítím. Než jsem přišel do Nymburka, tak jsem se potácel v české lize a tenhle klub mě přivedl do evropského basketbalu. Bylo to krásné období, umocněné všemi úspěchy a výhrami. Vzpomíná se na to pěkně a moc se mi Nymburk opouštět nechtělo.

Co Turci a Bundesliga?

Nějaké další týmy byly ve hře, ale už bych se v tom nechtěl babrat. Už to ani není aktuální.

Proč jste se tedy rozhodl pro Francii?

Ve Štrasburku všechno zapadlo. Shodli jsme se, že to pro nás bude nejlepší volba. My jsme se vlastně se ženou ve Francii zasnoubili. Máme to tam rádi.

Co na to říkala?

Basketbal hraje v naší rodině prim a manželka mě odporuje. Bude muset vyřešit spoustu věcí, ať už osobních nebo pracovních kvůli stěhování, takže jí také patří velké díky, že do toho jde se mnou.

A jak reagovaly rodiče?

Ti to vždycky berou tak, že je to daleko. Ale byli rádi, protože vědí, že jsem chtěl jít ven. A francouzská liga je lákavá, potažmo Štrasburk vypadá lákavě.

Umíte francouzsky?

Neumím. Sice jsem si teď na Duolingo (mobilní aplikace na učení jazyků – pozn. red.) zapnul francouzštinu, ale po třech otázkách to zase vypnul. Vypadá to, že se francouzsky asi nikdy nenaučím. (usmívá se)

Už víte, jaká se ve Francii pije káva?

Ještě jsem se po tom nepídil, ale věřím, že to tam bude na slušné úrovni.

Co myslíte, jak bude těžké znovu začínat?

Tohle bude extrémně těžké. Nymburk mi dal obrovskou příležitost hrát na vysoké úrovni. Je to nejen o týmu ale i o hráčích. Poslední tři roky jsem se s nikým jiným nevídal tak často jako s klukama v klubu a pak i v reprezentaci. Budou mi chybět, ale není to konec světa.

Pomůžete si i finančně?

Nějak si asi polepším. (směje se)

Existuje určitá možnost, že byste se jednou vrátil do Nymburku?

Myslím, že můžu. V klauzuli mám, že pokud bych se vracel zpět do Česka, tak by měl mít Nymburk právo na můj návrat. To souvisí s tím, že klub ve mně zanechal velkou stopu. Máme mezi sebou dobré vztahy a potvrdilo se to tím, že mi umožnili přestoupit. Měl jsem platnou smlouvu, ale věděli, že toužím odejít do zahraničí.

Přestupem přijdete o Final 8 Ligy mistrů s Nymburkem. Mrzí to?

Abych řekl pravdu, tak jsem nad tím uvažoval. Dřeli jsme, abychom se tam dostali, ale trochu mi to odchod i usnadnilo. V tom smyslu, že Final 8 je sice ve hře, ale s minulou sezonou to moc společného mít nebude. Je to tím, že Zach Hakins a spousta dalších hráčů už tady nejsou. To samé se týká i týmů, s nimiž bychom se potkali. Je to velký turnaj, kterého bych se rád účastnil, ale ta citová vazba už tam není.

DAVID ŠVÁB