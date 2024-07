Tomášovi Macháčovi svědčí účinkování na olympijských hrách. Před třemi lety se zapojil pouze do dvouhry, nyní má a bude mít program mnohem nabitější. Jako první se představil ve dvouhře, kde se postavil proti partnerovi ve čtyřhře Číňanovi Čang Č'-čenovi. Ve vzájemném souboji získal pro sebe první a třetí set poměrem 6:2, prostřední sada patřila po nevydařené koncovce jeho soupeři.

„Nevěděl jsem, co přijde. On buď zkazil, nebo to zabil. Snažil jsem se hrát svoji hru, ale bylo náročné čekat, co soupeř dá. Pak dal dvě tři esa… První set byl ode mě precizní, druhý o hodně horší, to jsem byl ze sebe zklamaný, jak jsem zahrál některé situace. A třetí jsem zvládl dobře hlavou. Takže pozitiva i negativa," hodnotil Macháč v rozhovoru pro Českou televizi.

V pondělí měl 23letý tenista mnohem těžší a náročnější program. Čekaly ho totiž čtyřhry a v obou případech čelil nasazeným soupeřem. Nejprve s kolegou z reprezentace Adamem Pavláskem musel otáčet vývoj utkání proti nasazeným pětkám turnaje.

Britové Joe Salisbury a Neal Skupski uzmuli pro sebe v koncovce první set. Češi ale bojovali dál a po brejku ve druhém setu srovnali na 1:1. Rozhodnout musel supertie-break, ve kterém favorité za stavu 8:7 směřovali za vítězstvím, jenomže pak nakupili chyby a z postupu se tak mohla radovat česká dvojice.

Do třetice nastoupil Macháč v mixu po boku Kateřiny Siniakové, se kterou ještě nedávno tvořil pár mimo kurty. Na druhé straně stály nasazené jedničky Laura Siegemundová a Alexander Zverev. Klíčem k úspěchu bylo podání Němky, jíž česká dvojice sebrala v prvním setu jednou a ve druhém dokonce dvakrát. Za stavu 6:5 následně Siniaková dopodávala zápas a Macháč tak postoupil ve všech třech soutěžích do 2. kola. Právě Zverev bude jeho soupeřem ve dvouhře. S Pavláskem se postaví chilské dvojici Alejandro Tabilo-Nicolas Jarry.