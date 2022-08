Pravá příprava na olympiádu bude začínat až v příští sezoně, říká lezec Ondra

V nedávné době jste prodělal covid. Jaká je vaše aktuální forma?

V poslední době jsem vynechal závod Světového poháru kvůli covidu. Naštěstí ten timing byl takový, že jsem se nakazil těsně po skončení závodu v Chamonix, kde se mi povedlo zvítězit. S rodinou jsem si doma pak protrpěl covidem, a ač forma po prodělání nemoci nepřicházela, v posledních dnech už se cítím dobře. Věřím, že jsem měl dostatečný čas vrátit se do odpovídající formy.

V Mnichově se bude závodit v dvojkombinaci, která bude i na olympiádě v Paříži. Jaký na ni máte názor?

Tento závod bude takový první ostrý test té olympijské dvojkombinace, tedy kombinace obtížnosti a boulderingu. Abych řekl pravdu, těším se na to, zalezeme si dvě disciplíny v jeden den. Otestují se nová pravidla a nový způsob toho, jak se budou ty dvě disciplíny sčítat, což bude radikálně odlišné. Jsem toho názoru, že součin umístění tak, jak se praktikoval na olympiádě v Tokiu, by dával větší smysl nebo spíše lépe zajišťoval regulérnost závodu. Nový formát podle mých informací nemusí být konečným pro olympiádu. Je poměrně složitý a uvidíme, jestli bude fungovat.

Jak těžké bude probojovat se do finále dvojkombinace?

Určitě bude extrémně náročné dostat se do finální osmičky lezců, kteří z těch samostatných disciplín postoupí do kombinačního finále. Pořád si ale myslím, že velkou roli bude hrát to, mít jeden fantastický výsledek v jedné disciplíně, na což jsem z tréninkového hlediska sázel.

V Mnichově jsou ve hře tři zlaté medaile. Jak velká motivace to je?

Z mistrovství Evropy mám zatím jenom jednu zlatou medaili, mám poměrně mnoho druhých míst, takže určitě je to velká motivace, abych v Mnichově svoji sbírku zlatých medailí rozšířil, a dám do toho všechno.

Stihnete se zajít podívat v Mnichově i na jiné sporty?

Vzhledem k tomu, že první čtyři závodíme od rána do večera, budu muset zůstat na pokoji. Regenerace na závody je pro mě důležitá.