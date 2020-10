Pořadatelé se museli vypořádat s přísnými hygienickými opatřeními, které ale zvládli velmi dobře. Již druhým rokem platí změna systému soutěže, kdy do finále 1. ligy postoupila z každé skupiny 4 družstva, která se umístila na 1. – 4. místě v příslušné semifinálové skupině podle FINA bodů. Do finále 2. ligy postoupila z každé skupiny 4 družstva, která se v semifinále umístila na 5. - 8. místě.

Přes síto krajského a semifinálového kola se probojovali úspěšně do 2. ligy plavci Lokomotivy Beroun a přijeli se poprat o co nejlepší výsledek na nejprestižnější soutěži družstev u nás. Borci Tomáš Ludvík, David Ludvík, Štěpán Palata, Jan Valečka, Lukáš Uxa, Dominik Plhal a Matěj Palata pod vedením Simony Pokorné přijeli do Pardubic reprezentovat nejen svůj mateřský oddíl TJ Lokomotiva, ale i město Beroun. Přestože v družstvu chyběli dva velmi dobří plavci, tak se Berounští nevzdávali a s náhradníky šli do závodů s vysokým nasazením tak, aby se dostali na stupně vítězů. V průběhu závodů, kdy byli až na osmém místě, se dokázali probojovat na úžasnou třetí pozici. V závěru boj o medaile prohráli s plavci z Českých Budějovic o 20 bodů a skončili tak na nepopulárním čtvrtém místě.

První byla Slávia Plzeň a druhé místo obsadili plavci z Krokodýlu Brno.

LoBe