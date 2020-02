Teplota vody 2,5 ºC a teplota vzduchu 3 ºC přímo k vykoupání se v řece nevyzývala, ale trénovaným plavcům tyto podmínky vcelku vyhovovaly. Po úvodní řeči a předání cen nejmladším a nejstarším účastníkům se vydali závodníci na tratě dlouhé 100, 250, 500 a 750 metrů.

Plavcům ani po absolvování trati nemizel úsměv na tvářích, vzájemně si gratulovali a vládla nádherná přátelská atmosféra. Každý závodník pak dostal originální diplom s obrázkem od dětí z místní základní školy.

Za organizací celé akce je sázavský otužilec Michal Pohořelý a Radek Tupý. Ti ve spolupráci se sponzory, přáteli a členy své rodiny, vždy perfektně zajistí vše potřebné, aby závod proběhl hladce. Důkazem je velké poděkování od účastníků ve formě potlesku po závěrečném vyhodnocení a i to, že se závodníci znovu rádi na tento závod vracejí. Navázali tak před pěti lety na tradici v zimním plavání, kterou pořádal Vladimír Tupý, otec Radka, po němž je i závod pojmenován.

„Otec byl zakladatel a organizátor otužileckých závodů v Sázavě na konci 80. let, sám začal s otužováním v roce 1985. Jako sklář, jenž se podílel na výrobě 'obrazovek' pro Novou scénu národního divadla, si zvolil značně kontrastní koníček. Se svou příslovečnou pečlivostí začal připravovat silvestrovské soutěže na úrovni, jak se tehdy nikde nepořádalo. Ženy dostaly květinu, plavci byli vítáni, upomínku dostali nejen nejstarší plavci, ale i ostatní plavci. Na moderování se podílel Český rozhlas,“ řekl o svém otci a jím pořádaných akcí Radek Tupý, který celou akci moderoval.

Dále uvedl, že prvního závodu se účastnilo kolem 40 plavců, což byl běžný počet na ostatních soutěžích tehdejší doby. Příští roky už bylo plavců přes sto padesát, více už bylo jen na tradiční vánočním plavání ve Vltavě.

Vladimír Tupý se otužování věnoval i dlouho po roce 2006, kdy u něj byla diagnostikována závažná rakovina. Se svou neuvěřitelnou vůlí dokázal nemoci vzdorovat sedm let, podstoupil 14 operací obličeje, po nichž ochrnul na polovinu obličeje, nemohl jíst ani mluvit, ale nikdy se před nemocí nesklonil. Pouhý den po jedné z posledních operací ušel v den nedožitých narozenin své vnučky 1500 kroků na její počest po chodbě motolské nemocnice. Zemřel 2. srpna 2013.

Stejně jako na dřívějších akcích, i nyní se závodu účastní borci v tomto oboru, jako jsou například mistři světa v zimním plavání a přemožitelé kanálu La Manche. Jedním z nich byl Jakub Valníček, který se v pátek večer vrátil z MS v zimním plavání ve Slovinském Bledu a v sobotu už stál na startu závodu v Sázavě. Má za sebou například štafetové plavání z Irska do Skotska a zpět, v celkové délce 75 km.

Dalším byl Richard Haan, český zpěvák a operní pěvec-barytonista, hudební pedagog a dálkový plavec, držitel Ceny Thálie pro rok 2010, sólista Státní opery v Praze a přemožitel kanálu La Manche.

Je skvělé, že se povedlo tradici v zimním plavání v Sázavě takto obnovit. Za to patří velké poděkování všem, kteří se o to zasloužili a popřát jim hodně sil do dalších ročníků.

Vladimír Trmal